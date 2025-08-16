Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump cân nhắc để chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel
Video Thế giới

Ông Trump cân nhắc để chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
16/08/2025 06:01 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đàm phán với Intel để chính phủ Mỹ có thể mua cổ phần của nhà sản xuất chip đang gặp khó khăn này.

Ông Trump cân nhắc để chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Ông Trump cân nhắc để chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Theo Bloomberg đưa tin ngày 14.8, trích dẫn nguồn tin thân cận, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đàm phán với Intel về việc chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phần trong công ty đang gặp khó khăn này.

Động thái này nếu có thật sẽ đánh dấu thêm một sự can thiệp cấp nhà nước nữa của Tổng thống Trump vào một ngành công nghiệp được coi là thiết yếu đối với an ninh quốc gia.

Ông Trump đã thúc đẩy việc chính phủ nắm giữ cổ phần trị giá hàng tỉ USD trong lĩnh vực bán dẫn và đất hiếm.

Trong đó bao gồm một thỏa thuận với Nvidia, theo đó ông Trump sẽ cho phép Nvidia bán chip H20 cho Trung Quốc – với điều kiện chính phủ Mỹ được hưởng 15% doanh thu từ thương vụ bán chip tiên tiến này.

Việc Mỹ nắm giữ cổ phần trong một công ty không phải là điều bất thường, nhưng những công ty này thường cần hỗ trợ tài chính.

Mặc dù giá trị thị trường chứng khoán của Intel đã giảm và mất vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ, doanh thu của công ty vẫn ổn định ở mức 50 tỉ USD/năm.

Tuy nhiên, tháng trước, Intel đã cảnh báo công ty này có thể phải rút khỏi lĩnh vực sản xuất chip nếu không tìm được khách hàng bên ngoài để sản xuất chip tại các nhà máy của mình.

Bloomberg cho biết khả năng mua cổ phần của Intel nếu có, và mức giá vẫn đang được thảo luận.

CEO Intel, Lip-Bu Tan, phát biểu tại Hội nghị công nghệ sản xuất thường niên của công ty tại San Jose (California, Mỹ), vào ngày 29.4.2025

ẢNH: REUTERS

Bài báo được đăng tải sau cuộc họp trong tuần này giữa ông Trump và CEO Intel Lip-Bu Tan. Hai người đã gặp nhau vài ngày sau khi ông Trump công khai yêu cầu ông Tan từ chức vì khoản đầu tư của ông vào các công ty công nghệ Trung Quốc, trong đó có những công ty liên quan đến quân đội Trung Quốc.

Intel từ chối bình luận về bài báo của Bloomberg, nhưng cho biết công ty cam kết ủng hộ những nỗ lực của tổng thống nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất của Mỹ.

Dù tiếp tục ở vị trí thứ hai trong ngày giao dịch kết thúc cuối tuần qua nhưng Nvidia đã có lúc vượt qua Apple để trở thành công ty có giá trị lớn nhất thế giới.

Intel Trump cổ phần Trung Quốc Nvidia Chip tổng thống chính phủ công nghệ doanh thu Chính phủ mỹ công ty công nghệ Mỹ Tổng thống Trump CEO Intel Lip-Bu Tan
