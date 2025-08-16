Nga sắp thử tên lửa 'vô đối' Burevestnik?

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ hai nhà nghiên cứu Mỹ và một nguồn tin an ninh phương Tây cho hay Nga đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa Burevestnik tại bãi thử Pankovo trên quần đảo Novaya Zemlya thuộc biển Barents.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên. Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố Burevestnik (NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall) là tên lửa “bất khả chiến bại” trước các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, với tầm bắn gần như không giới hạn và quỹ đạo bay khó dự đoán.