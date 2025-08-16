Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nga sắp thử tên lửa 'vô đối' Burevestnik?
Video Thế giới

Trúc Huỳnh - Trí Đỗ
16/08/2025 19:07 GMT+7

Nga đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa hành trình mới có động cơ hạt nhân mới và nếu thành công, Moscow có thể sử dụng kết quả này để củng cố vị thế đàm phán với phương Tây.

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ hai nhà nghiên cứu Mỹ và một nguồn tin an ninh phương Tây cho hay Nga đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa Burevestnik tại bãi thử Pankovo trên quần đảo Novaya Zemlya thuộc biển Barents.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên. Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố Burevestnik (NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall) là tên lửa “bất khả chiến bại” trước các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, với tầm bắn gần như không giới hạn và quỹ đạo bay khó dự đoán.

nga tên lửa Tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik UKRAINE xung đột NATO Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Putin thử nghiệm Phóng xạ đàm phán
