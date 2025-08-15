Báo Mỹ: Nhiều tay súng nước ngoài ở Ukraine thiệt mạng vì tên lửa Nga

Một bài báo trên tờ New York Times hôm 12.8 cho hay quân đội Nga đã bắn tên lửa vào trại lính nằm gần thành phố Kropyvnytskyi (miền trung Ukraine), vào ngày 21.7 khi các tay súng nước ngoài đang tập trung ăn trưa.

New York Times dẫn lời một tay súng người Mỹ giấu tên nói ít nhất 15 tân binh đã thiệt mạng trong vụ tấn công và hơn 100 người bị thương.

Theo bản tin, trong số thương vong có công dân Mỹ, Colombia và Đan Mạch, cũng như người từ Đài Loan. Quân đội và tình báo quân sự Ukraine xác nhận đã có một cuộc tấn công và gây ra một số thương vong, nhưng từ chối cung cấp con số cụ thể.

Bộ Quốc phòng Nga trong cuộc họp báo hôm 21.7 có đề cập đến việc tấn công mục tiêu mà Moscow mô tả là “lính đánh thuê nước ngoài”, nhưng không đề cập cụ thể đến trại lính gần Kropyvnytskyi.

Một binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 47 đang lắp đặt hệ thống mạng vệ tinh Starlink tại một thị trấn gần Avdiivka, Donetsk (miền đông Ukraine), ngày 20.2.2024 ẢNH: REUTERS

Chính quyền Kyiv hồi tháng 2.2022 thành lập Quân đoàn Quốc tế để thu hút người nước ngoài tới tham chiến. Theo kênh RT của Nga, ước tính của Moscow vào tháng 12.2024 cho thấy hơn 15.000 công dân nước ngoài từ khoảng 110 quốc gia, chủ yếu là Ba Lan, Mỹ và Georgia, được cho là đã tham gia với lực lượng Ukraine trong cuộc xung đột.

Gần 6.500 người trong số đó được cho là đã thiệt mạng trong chiến đấu. Vào tháng 4, chính phủ Ukraine đã đơn giản hóa các quy định tuyển dụng tay súng nước ngoài và cho phép giới chức sắp xếp và chi trả chi phí đi lại, ăn uống và chỗ ở cho họ.