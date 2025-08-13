Thủ môn Bùi Tiến Dũng quá hạnh phúc, xuýt xoa khen bà xã người mẫu Ukraine

Lời nịnh vợ ngọt ngào của Bùi Tiến Dũng ảnh: FBNV

Bùi Tiến Dũng khen vợ quá đẹp!

Trên trang facebook của mình, thủ môn Bùi Tiến Dũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa bên gia đình với bà xã là người mẫu Ukraine Dianka Zakhidova cùng thiên thần nhỏ Danil sinh năm 2022.

Có thể thấy cuộc sống của Bùi Tiến Dũng đang rất hạnh phúc. Về sự nghiệp, anh đã tìm được môi trường phù hợp ở CLB Đà Nẵng, nơi anh nhận được niềm tin từ BHL để phát huy hết tài năng, kinh nghiệm và sự nhiệt huyết của mình ở CLB Đà.

Đáp lại, cựu thủ thành đội tuyển U.23 Việt Nam góp công lớn giúp CLB Đà Nẵng trụ hạng trong đó Bùi Tiến Dũng ghi bàn thắng mang tính "sống còn" vào lưới CLB Bình Định, hay cản phá thành công quả phạt đền của Công Phượng trận play-off...

Ngoài sân cỏ, chàng thủ môn quốc dân đang sở hữu cuộc sống đáng mơ ước, vừa kỷ niệm 3 năm ngày cưới với người vợ yêu Dianka Zakhidova, cùng cậu con trai Danil kháu khỉnh. Bản thân anh và gia đình nhỏ đều thường xuyên thăm gia đình 2 bên ở Việt Nam và Ukraine.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Bùi Tiến Dũng ảnh: FBNV

Trưa ngày 13.8, Bùi Tiến Dũng trong lúc đầy cảm xúc đã đăng liền 2 lần trong 1 phút cùng 1 tấm ảnh anh cùng Dianka Zakhidova ngồi trong xe với lời xuýt xoa: "Trời ơi đẹp thế nhờ!" cùng biểu tượng mặt cười, trái tim và mặt trời tỏa nắng.

Gia đình hạnh phúc sẽ là động lực rất lớn cho cầu thủ. Được biết những ngày này Bùi Tiến Dũng đang tích cực tập luyện cùng CLB Đà Nẵng, trong dự án đầy tham vọng nhằm hồi sinh khí chất và thành công cho nhà cựu vương V-League.

Khát vọng mới cùng CLB Đà Nẵng

Cùng với chủ tịch Vũ Nam Thắng cùng HLV trưởng Lê Đức Tuấn, CLB Đà Nẵng đã có những bước chuẩn bị đáng chú ý. Ngoại trừ tiền vệ Emerson còn hợp đồng được giữ lại, họ bổ sung cựu trung vệ HAGL Kim Dong-su, cặp tiền đạo Milan Makaric - Henen David Boris.

Bùi Tiến Dũng tích cực tập luyện cùng CLB Đà Nẵng chuẩn bị cho mùa giải mới ảnh: FBNV

Sau khi chia tay một loạt cầu thủ hết hợp đồng, đội bóng của Bùi Tiến Dũng mạnh lên trông thấy với những gương mặt trẻ Văn Sơn, Ngọc Sơn (từ PVF), Duy Thắng (CLB TP.HCM), Duy Dương, Ngọc Hiệp, Quốc Nhật, Văn Toàn từ CLB Quảng Nam... cùng với cầu thủ Việt kiều Nguyễn Vadim từ Nga.

Ở lễ xuất quân diễn ra ngày 4.8, CLB Đà Nẵng đã đặt mục tiêu lọt vào tốp 5 và tiến xa ở Cúp quốc gia. Trong đó, Bùi Tiến Dũng được tin tưởng như một trong những trụ cột để giúp đội bóng sông Hàn bay cao, thoát khỏi nỗi ám ảnh đua trụ hạng.

Dự kiến, Bùi Tiến Dũng và các đồng đội sẽ đá trận mở màn V-League 2025 - 2026 bằng chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa vào lúc 17 giờ ngày 17.8, trước khi về sân nhà tiếp đón CLB Hà Tĩnh (ngày 23.8) và Ninh Bình FC (27.8).