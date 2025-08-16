Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ukraine lần đầu đánh chìm tàu Nga trên biển Caspi?
Video Thế giới

Ukraine lần đầu đánh chìm tàu Nga trên biển Caspi?

Trúc Huỳnh - Vi Trân
16/08/2025 18:00 GMT+7

Ukraine tuyên bố đã đánh chìm tàu chở hàng quân sự của Nga trên biển Caspi, được cho là chở theo đạn dược và linh kiện máy bay không người lái kiểu Shahed.

Tự động phát

Ukraine lần đầu đánh chìm tàu Nga trên biển Caspi?

Đang chạy

Ukraine lần đầu đánh chìm tàu Nga trên biển Caspi?

Mỹ có màn phô trương sức mạnh khi đón ông Putin dự thượng đỉnh?

Mỹ có màn phô trương sức mạnh khi đón ông Putin dự thượng đỉnh?

Ông Trump khuyên Ukraine đồng ý thỏa thuận, hứa đảm bảo an ninh sau thượng đỉnh Mỹ-Nga

Ông Trump khuyên Ukraine đồng ý thỏa thuận, hứa đảm bảo an ninh sau thượng đỉnh Mỹ-Nga

Cái bắt tay tại thượng đỉnh Trump - Putin hé lộ điều gì?

Cái bắt tay tại thượng đỉnh Trump - Putin hé lộ điều gì?

Thượng đỉnh Trump - Putin 'rất hiệu quả' nhưng chưa đạt thỏa thuận về Ukraine

Thượng đỉnh Trump - Putin 'rất hiệu quả' nhưng chưa đạt thỏa thuận về Ukraine

Khách sạn sang chảnh ra vỉa hè bán hàng ăn khi người Trung Quốc thắt chi tiêu

Khách sạn sang chảnh ra vỉa hè bán hàng ăn khi người Trung Quốc thắt chi tiêu

Ông Trump cân nhắc để chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Ông Trump cân nhắc để chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Công chúa Thái Lan nhiễm trùng máu nặng

Công chúa Thái Lan nhiễm trùng máu nặng

Philippines, Trung Quốc tranh cãi sau vụ va chạm tàu trên Biển Đông

Philippines, Trung Quốc tranh cãi sau vụ va chạm tàu trên Biển Đông

Báo Mỹ: Nhiều tay súng nước ngoài ở Ukraine thiệt mạng vì tên lửa Nga

Báo Mỹ: Nhiều tay súng nước ngoài ở Ukraine thiệt mạng vì tên lửa Nga

Quân đội Ukraine ngày 15.8 thông báo đã tấn công tàu Port Olya-4 chở linh kiện máy bay không người lái (UAV) Shahed và đạn dược từ Iran vào ngày 14.8. Con tàu khi đó đậu tại cảng Olya ở biển Caspi, gần tỉnh Astrakhan, cách xa tiền tuyến hơn 800 km.

Phía Nga xác nhận một vụ tấn công bằng UAV tại Olya. Tỉnh trưởng Astrakhan Igor Babushkin nói rằng tất cả UAV đã bị khắc chế bởi tác chiến điện tử hoặc bị phá hủy và không gây thiệt hại nào cho cơ sở hạ tầng cảng. Tuy nhiên, một tàu bị hư hại do mảnh vỡ từ UAV bị bắn rơi.

Tin liên quan

Báo Mỹ: Nhiều tay súng nước ngoài ở Ukraine thiệt mạng vì tên lửa Nga

Báo Mỹ: Nhiều tay súng nước ngoài ở Ukraine thiệt mạng vì tên lửa Nga

Các công dân Mỹ, Colombia và Đan Mạch được cho là nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công vào một trại huấn luyện ở miền trung Ukraine, theo một bài báo trên tờ New York Times gần đây.

Nga tuyên bố hủy diệt chương trình tên lửa đạn đạo tầm xa nguy hiểm của Ukraine

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE nga xung đột Đánh chìm Tàu hàng caspi cảng Olya Biển Caspi Iran tỉnh Astrakhan quân sự UAV UAV Shahed Lọc dầu UAV tầm xa Linh kiện máy bay không người lái Tác chiến điện tử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận