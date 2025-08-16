Ukraine lần đầu đánh chìm tàu Nga trên biển Caspi?

Quân đội Ukraine ngày 15.8 thông báo đã tấn công tàu Port Olya-4 chở linh kiện máy bay không người lái (UAV) Shahed và đạn dược từ Iran vào ngày 14.8. Con tàu khi đó đậu tại cảng Olya ở biển Caspi, gần tỉnh Astrakhan, cách xa tiền tuyến hơn 800 km.

Phía Nga xác nhận một vụ tấn công bằng UAV tại Olya. Tỉnh trưởng Astrakhan Igor Babushkin nói rằng tất cả UAV đã bị khắc chế bởi tác chiến điện tử hoặc bị phá hủy và không gây thiệt hại nào cho cơ sở hạ tầng cảng. Tuy nhiên, một tàu bị hư hại do mảnh vỡ từ UAV bị bắn rơi.