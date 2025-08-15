Nga tuyên bố hủy diệt chương trình tên lửa đạn đạo tầm xa nguy hiểm của Ukraine

Trong một tuyên bố hôm 14.8, FSB nói đã phát hiện địa điểm của các cơ sở và hệ thống phòng không tham gia vào sản xuất và bảo vệ các tổ hợp tên lửa đạn đạo Sapsan (cũng được gọi là Hrim-2) ở vùng Sumy và Dnipropetrovsk. Tuyên bố cho biết các địa điểm này đã bị lực lượng vũ trang Nga tấn công, qua đó loại trừ cả mối đe dọa tên lửa tầm xa Ukraine tấn công sâu vào đất Nga, cũng như phá hủy "nền tảng kỹ thuật" để sản xuất loại tên lửa này.

Theo FSB, các cuộc không kích được tiến hành trong suốt tháng 7, nhắm vào các văn phòng thiết kế, cơ sở sản xuất nhiên liệu tên lửa và nhà máy lắp ráp tên lửa của Ukraine ở khu vực Dnipropetrovsk và Sumy.

Quân đội Nga cũng cho biết đã phá hủy bốn bệ phóng của hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do phương Tây cung cấp và một radar phát hiện và dẫn đường mục tiêu do Mỹ sản xuất chỉ riêng tại khu vực Dnipropetrovsk.

FSB đã xác nhận thiệt hại từ các đòn tấn công thông qua hình ảnh vệ tinh và nguồn tin mở

FSB cáo buộc Ukraine đã lên kế hoạch sử dụng tên lửa tầm xa Sapsan để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tuyên bố nhấn mạnh: "Nhờ nỗ lực chung của FSB và Lực lượng Vũ trang Nga, kế hoạch phát triển tên lửa của Ukraine đã bị đánh bại".

Cơ quan này mô tả thiệt hại đối với cụm công nghiệp quân sự Ukraine là "cực kỳ nghiêm trọng", vượt xa tổn thất mà chiến dịch "Mạng nhện" của Kyiv gây ra cho không quân chiến lược Nga hồi đầu tháng 6. Moscow thừa nhận vụ tấn công bằng hàng chục UAV của Ukraine làm hư hại một số máy bay, nhưng bác bỏ tuyên bố của Kiev rằng khoảng 40 chiến đấu cơ đã bị phá hủy.

Trong một công bố sau đó, FSB hé lộ các trao đổi mà cơ quan này nói là liên lạc giữa nhân viên của tổ hợp công nghiệp - quân sự Ukraine. Một trao đổi nói Ukraine dự định sản xuất 200 tên lửa mỗi tháng, và tên lửa Sapsan được ngụy trang thành một container, sẽ mở ra ở vị trí sẵn sàng chiến đấu.

Một đoạn trao đổi khác bàn về vụ tấn công các cơ sở sản xuất các thành phần tên lửa, do 30 máy bay không người lái Nga thực hiện.

Một quan chức FSB giấu tên tiết lộ với hãng thông tấn TASS rằng hệ thống tên lửa Sapsan được phát triển bằng tài trợ từ Đức và sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài.

Chính quyền Kiev chưa có phản hồi ngay lập tức về tuyên bố của Moscow.

Sapsan là tên lửa đạn đạo chiến thuật Ukraine với đầu đạn nặng khoảng 480 kg, tốc độ trên 6.000 km/giờ và tầm bắn ước tính lên tới 700 km. FSB công bố bản đồ phạm vi hoạt động của Sapsan, trong đó bao trùm phần lớn Tây Nga - bao gồm cả thủ đô Moscow.

Theo báo Moscow Times, truyền thông Ukraine trước đó đưa tin tên lửa Sapsan đã hoàn thành thử nghiệm chiến đấu vào tháng 5 sau khi tấn công thành công một mục tiêu quân sự của Nga ở cự ly gần 300 km.