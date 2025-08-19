Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump hứa Mỹ sẽ hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong thỏa thuận hòa bình
Video Thế giới

Ông Trump hứa Mỹ sẽ hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong thỏa thuận hòa bình

La Vi
La Vi
19/08/2025 10:00 GMT+7

Hôm 18.8, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ châu Âu trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào hôm 18.8 để tham dự một hội nghị thượng đỉnh với một số nhà lãnh đạo châu Âu nhằm thảo luận về con đường chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tại cuộc họp, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ châu Âu trong việc cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Tuy nhiên, ông Trump cũng nói với báo giới ông không còn tin rằng việc đạt được lệnh ngừng bắn là điều kiện tiên quyết cần thiết để đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Đó cũng là lập trường được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa, nhưng đã bị Tổng thống Zelensky cùng hầu hết lãnh đạo châu Âu phản đối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Nhà Trắng hôm 18.8

ẢNH: REUTERS

Trong một cuộc gặp khác với các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Trump cũng cho biết ông kỳ vọng Nga sẽ thả hơn 1.000 tù nhân Ukraine sau khi ông đồng ý tham gia cuộc họp ba bên với hai ông Trump và Zelensky.

Tổng thống Zelensky nhận được sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo Anh, Đức, Pháp, Ý, Phần Lan, Liên minh Châu Âu và NATO, những người đã đến Washington để thể hiện tình đoàn kết với Ukraine và thúc đẩy các đảm bảo an ninh mạnh mẽ cho đất nước này trong bất kỳ thỏa thuận hậu chiến nào.

Hội nghị thượng đỉnh hôm 18.8 diễn ra khoảng sáu tháng sau cuộc gặp gần nhất giữa ông Trump và ông Zelensky tại Nhà Trắng. Sự kiện đó đã trở thành thảm họa khi Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance chỉ trích ông Zelensky vì cho rằng ông đã tỏ ra thiếu tôn trọng.

Lần này, ông Zelensky mô tả cuộc thảo luận riêng là "rất tốt" và cho biết họ đã trao đổi về tầm quan trọng của việc Mỹ đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Ông Putin chưa công khai cam kết sẽ gặp hai ông Trump và Zelensky, mặc dù Tổng thống Trump nhiều lần nói rằng ông tin Putin muốn chấm dứt chiến tranh. Ông Trump cho biết ông đã nói chuyện với người đồng cấp Putin cùng ngày 18.8 và sẽ cũng gọi điện cho ông sau cuộc hội đàm.

Theo các nhà phân tích, cuộc xung đột bùng nổ khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào tháng 2.2022, cho đến nay đã giết chết hoặc làm bị thương hơn một triệu người ở cả hai bên, và phá hủy nhiều vùng rộng lớn của Ukraine.

