Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tổng thống Ukraine bác ý tưởng ‘đổi đất lấy hòa bình’ của ông Trump
Video Thế giới

Tổng thống Ukraine bác ý tưởng ‘đổi đất lấy hòa bình’ của ông Trump

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
10/08/2025 17:16 GMT+7

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định toàn vẹn lãnh thổ của nước này vẫn là điều không thể thương lượng.

Tự động phát

Tổng thống Ukraine bác ý tưởng ‘đổi đất lấy hòa bình’ của ông Trump

Đang chạy

Tổng thống Ukraine bác ý tưởng ‘đổi đất lấy hòa bình’ của ông Trump

Campuchia bác cáo buộc cài mìn ở biên giới với Thái Lan

Campuchia bác cáo buộc cài mìn ở biên giới với Thái Lan

Tư lệnh không quân Ấn Độ nói đã bắn hạ 6 máy bay Pakistan

Tư lệnh không quân Ấn Độ nói đã bắn hạ 6 máy bay Pakistan

'Góa phụ đen' Iran không nhớ đã giết bao nhiêu ông chồng

'Góa phụ đen' Iran không nhớ đã giết bao nhiêu ông chồng

Ấn Độ có dừng mua vũ khí Mỹ vì ông Trump áp thuế cao?

Ấn Độ có dừng mua vũ khí Mỹ vì ông Trump áp thuế cao?

Mỹ bắt cựu binh ‘cực kỳ nguy hiểm’ sau vụ bắn chết 4 người

Mỹ bắt cựu binh ‘cực kỳ nguy hiểm’ sau vụ bắn chết 4 người

Ông Trump làm trung gian, Armenia và Azerbaijan ký tuyên bố hòa bình

Ông Trump làm trung gian, Armenia và Azerbaijan ký tuyên bố hòa bình

Họp thượng đỉnh Trump - Putin sẽ tổ chức ở Alaska

Họp thượng đỉnh Trump - Putin sẽ tổ chức ở Alaska

Mỹ treo thưởng đến 50 triệu USD để bắt Tổng thống Venezuela

Mỹ treo thưởng đến 50 triệu USD để bắt Tổng thống Venezuela

Trung Quốc cảnh báo phát ngôn của Tổng thống Philippines liên quan Đài Loan

Trung Quốc cảnh báo phát ngôn của Tổng thống Philippines liên quan Đài Loan

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9.8 nhấn mạnh cam kết của mình đối với toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, và khẳng định Ukraine vẫn tuyên bố chủ quyền đối với tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập.

Những phát biểu này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Moscow và Kyiv có thể bao gồm việc “trao đổi lãnh thổ” giữa Moscow và Kyiv “vì lợi ích của cả hai bên”.

Ông Zelensky kiên quyết bác bỏ ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ, và cho rằng đó chính xác là điều Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn.

Trước đó, hãng tin Bloomberg dẫn một số nguồn thạo tin tiết lộ các quan chức Mỹ và Nga đang đàm phán về một thỏa thuận lãnh thổ nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và đặt nền móng cho một lệnh ngừng bắn cũng như các cuộc đàm phán hướng tới một giải pháp hòa bình lâu dài.

Tổng thống Ukraine từ chối ý tưởng ‘đổi đất lấy hòa bình’ của ông Trump - Ảnh 1.

Một quân nhân thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 115 của Lực lượng vũ trang Ukraine trong một buổi huấn luyện giữa các nhiệm vụ chiến đấu tại một thao trường ở khu vực Kharkiv, ngày 8.8.2025

ẢNH: REUTERS

Bloomberg dẫn các nguồn tin cho hay Tổng thống Putin đang yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ các tỉnh Donetsk và Luhansk, cũng như bán đảo Crimea.

Theo trang The Kyiv Independent, Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Con số này bao gồm toàn bộ Crimea và phần lớn các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson. Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, và tuyên bố sáp nhập các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson vào cuối tháng 9.2022.

Cũng theo Bloomberg, là một phần của thỏa thuận đang được thảo luận, Nga có thể dừng các hoạt động tấn công tại hai tỉnh Zaporizhzhia và Kherson dọc theo các tiền tuyến hiện nay. Hãng tin Reuters sau đó dẫn lời một quan chức Nhà Trắng nói rằng thông tin của Bloomberg chỉ mang tính suy đoán, còn Điện Kremlin không trả lời yêu cầu bình luận.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky tuyên bố Kyiv không thể vi phạm hiến pháp về các vấn đề lãnh thổ. Ông Zelensky nhấn mạnh bất kỳ quyết định nào mà Ukraine không được tham gia thảo luận đều sẽ là quyết định chống lại hòa bình.

Tin liên quan

Điện Kremlin xác nhận sẽ có hội đàm thượng đỉnh Trump - Putin

Điện Kremlin xác nhận sẽ có hội đàm thượng đỉnh Trump - Putin

Ông Yury Ushakov, Cố vấn cấp cao của Điện Kremlin, cho biết cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào “những ngày tới”.

Ông Zelensky ‘nhận cảnh báo’ về tín nhiệm của người dân Ukraine

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE nga xung đột bán đảo Crimea kherson Kyiv Donald Trump Vladimir Putin Điện Kremlin crimea Luhansk ZAPORIZHZHIA Tỉnh Donetsk Lãnh thổ đàm phán Đàm phán hòa bình thỏa thuận hòa bình Tổng thống Ukraine Tổng thống Putin Tổng thống Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận