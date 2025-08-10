Tổng thống Ukraine bác ý tưởng ‘đổi đất lấy hòa bình’ của ông Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9.8 nhấn mạnh cam kết của mình đối với toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, và khẳng định Ukraine vẫn tuyên bố chủ quyền đối với tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập.

Những phát biểu này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Moscow và Kyiv có thể bao gồm việc “trao đổi lãnh thổ” giữa Moscow và Kyiv “vì lợi ích của cả hai bên”.

Ông Zelensky kiên quyết bác bỏ ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ, và cho rằng đó chính xác là điều Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn.

Trước đó, hãng tin Bloomberg dẫn một số nguồn thạo tin tiết lộ các quan chức Mỹ và Nga đang đàm phán về một thỏa thuận lãnh thổ nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và đặt nền móng cho một lệnh ngừng bắn cũng như các cuộc đàm phán hướng tới một giải pháp hòa bình lâu dài.

Một quân nhân thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 115 của Lực lượng vũ trang Ukraine trong một buổi huấn luyện giữa các nhiệm vụ chiến đấu tại một thao trường ở khu vực Kharkiv, ngày 8.8.2025 ẢNH: REUTERS

Bloomberg dẫn các nguồn tin cho hay Tổng thống Putin đang yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ các tỉnh Donetsk và Luhansk, cũng như bán đảo Crimea.

Theo trang The Kyiv Independent, Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Con số này bao gồm toàn bộ Crimea và phần lớn các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson. Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, và tuyên bố sáp nhập các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson vào cuối tháng 9.2022.

Cũng theo Bloomberg, là một phần của thỏa thuận đang được thảo luận, Nga có thể dừng các hoạt động tấn công tại hai tỉnh Zaporizhzhia và Kherson dọc theo các tiền tuyến hiện nay. Hãng tin Reuters sau đó dẫn lời một quan chức Nhà Trắng nói rằng thông tin của Bloomberg chỉ mang tính suy đoán, còn Điện Kremlin không trả lời yêu cầu bình luận.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky tuyên bố Kyiv không thể vi phạm hiến pháp về các vấn đề lãnh thổ. Ông Zelensky nhấn mạnh bất kỳ quyết định nào mà Ukraine không được tham gia thảo luận đều sẽ là quyết định chống lại hòa bình.