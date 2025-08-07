Điện Kremlin xác nhận sẽ có hội đàm thượng đỉnh Trump - Putin

AFP dẫn lời Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 7.8 cho hay “Theo đề xuất của phía Mỹ, về nguyên tắc chúng tôi đạt được thỏa thuận tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương trong những ngày tới”. Ông Ushakov cho biết các bên đang tiến hành chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin.

Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ - Nga đương nhiệm kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Tổng thống Putin tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 6.2021.