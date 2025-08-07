Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Điện Kremlin xác nhận sẽ có hội đàm thượng đỉnh Trump - Putin
Video

Điện Kremlin xác nhận sẽ có hội đàm thượng đỉnh Trump - Putin

Trúc Huỳnh - Trí Đỗ
07/08/2025 20:47 GMT+7

Ông Yury Ushakov, Cố vấn cấp cao của Điện Kremlin, cho biết cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào “những ngày tới”.

Điện Kremlin xác nhận sẽ có hội đàm thượng đỉnh Trump - Putin

AFP dẫn lời Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 7.8 cho hay “Theo đề xuất của phía Mỹ, về nguyên tắc chúng tôi đạt được thỏa thuận tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương trong những ngày tới”. Ông Ushakov cho biết các bên đang tiến hành chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin.

Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ - Nga đương nhiệm kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Tổng thống Putin tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 6.2021.

Ông Zelensky ‘nhận cảnh báo’ về tín nhiệm của người dân Ukraine

Ông Zelensky ‘nhận cảnh báo’ về tín nhiệm của người dân Ukraine

Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) ở Ukraine ngày 6.8 công bố thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng.

