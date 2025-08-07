Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump hé lộ khả năng sẽ sớm gặp ông Putin
Video Thế giới

Ông Trump hé lộ khả năng sẽ sớm gặp ông Putin

Văn Khoa
Văn Khoa
07/08/2025 12:24 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6.8 cho hay “có nhiều khả năng" ông có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin “rất sớm”, sau khi Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff gặp nhà lãnh đạo Nga tại Moscow.

Ông Trump hé lộ khả năng sẽ sớm gặp ông Putin

Ông Trump hé lộ khả năng sẽ sớm gặp ông Putin

Lãnh đạo Mỹ - Nga đã không gặp nhau kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Tổng thống Putin tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 6.2021.

Tờ The New York Times CNN dẫn một số nguồn thạo tin cho hay ông Trump dự định sẽ gặp ông Putin sớm nhất là vào tuần tới, và sau đó muốn có một cuộc gặp ba bên với hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

Theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đang trở về với một đề xuất ngừng bắn từ Moscow. Đề xuất này sẽ phải được thảo luận với Ukraine và các đồng minh châu Âu của Washington.

Nga nói gì về hội đàm giữa ông Putin với đặc sứ của ông Trump?

Nga nói gì về hội đàm giữa ông Putin với đặc sứ của ông Trump?

Theo Điện Kremlin, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có cuộc hội đàm "hữu ích và mang tính xây dựng" với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 6.8, hai ngày trước khi hết thời hạn do Tổng thống Donald Trump đặt ra với Nga.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
