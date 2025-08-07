Ông Trump hé lộ khả năng sẽ sớm gặp ông Putin

Lãnh đạo Mỹ - Nga đã không gặp nhau kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Tổng thống Putin tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 6.2021.

Tờ The New York Times và CNN dẫn một số nguồn thạo tin cho hay ông Trump dự định sẽ gặp ông Putin sớm nhất là vào tuần tới, và sau đó muốn có một cuộc gặp ba bên với hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

Theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đang trở về với một đề xuất ngừng bắn từ Moscow. Đề xuất này sẽ phải được thảo luận với Ukraine và các đồng minh châu Âu của Washington.

