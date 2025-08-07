Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nga nói gì về hội đàm giữa ông Putin với đặc sứ của ông Trump?
Video Thế giới

Nga nói gì về hội đàm giữa ông Putin với đặc sứ của ông Trump?

07/08/2025 10:00 GMT+7

Theo Điện Kremlin, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có cuộc hội đàm "hữu ích và mang tính xây dựng" với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 6.8, hai ngày trước khi hết thời hạn do Tổng thống Donald Trump đặt ra với Nga.

Nga nói gì về hội đàm giữa ông Putin với đặc sứ của ông Trump?

Nga nói gì về hội đàm giữa ông Putin với đặc sứ của ông Trump?

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 6.8, hai ngày trước hạn chót do Tổng thống Donald Trump đặt ra để Nga phải chấp thuận ngừng xung đột ở Ukraine nếu không muốn chịu với các lệnh cấm vận mới.

Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, nói với một đài truyền hình Nga rằng hai bên đã có một "cuộc thảo luận hữu ích và mang tính xây dựng". Ông cho biết Moscow đã nhận được một số "tín hiệu" nhất định từ Tổng thống Trump và đã gửi thông điệp đáp lại.

Ông Trump đã đe dọa sẽ áp thuế nặng đối với các quốc gia nhập khẩu hàng hóa của Nga, sau khi ngày càng tỏ ra thất vọng vì nỗ lực của mình chưa tạo được tiến triển trong việc hướng tới hòa bình ở Ukraine. Ông đang gây áp lực đặc biệt lớn lên Ấn Độ, nước mà cùng với Trung Quốc đang là khách hàng mua dầu mỏ khổng lồ của Nga.

Điện Kremlin tuyên bố việc đe dọa trừng phạt các quốc gia giao thương với Nga là bất hợp pháp. Hiện chưa rõ Nga đưa ra đề nghị gì với ông Witkoff để ngăn Tổng thống Trump thực hiện lời đe dọa.

Tổng thống Nga tiếp đặc phái viên Mỹ ở Điện Kremlin

Ba nguồn tin thân cận với Điện Kremlin nói với Reuters rằng Tổng thống Putin khó có thể nhượng bộ trước tối hậu thư trừng phạt của Trump vì ông tin rằng mình đang thắng thế trong cuộc chiến.

Bloomberg và một hãng tin độc lập của Nga đưa tin rằng Điện Kremlin có thể đề xuất tạm dừng các cuộc không kích của Nga và Ukraine.

Một động thái như vậy, nếu đạt được đồng thuận, vẫn sẽ chưa thể đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức mà Ukraine và Mỹ mong muốn đạt được trong nhiều tháng qua. Nhưng nó có thể có tác dụng ngoại giao là giảm bớt áp lực của Mỹ.

Khi còn là ứng cử viên, ông Trump đã nhiều lần hứa sẽ chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm rưỡi trong 24 giờ đầu tiên nhậm chức.

Ukraine đã chấp nhận yêu cầu của ông Trump rằng cả hai bên phải đồng ý ngừng bắn ngay lập tức. Nhưng Moscow khẳng định Nga muốn một giải pháp cuối cùng và lâu dài, chứ không phải tạm dừng.

Hơn hai năm sau khi chấm dứt các quy trình khẩn cấp chống đại dịch, Trung Quốc đã khôi phục một số biện pháp kiểm soát của thời Covid-19 tại tỉnh Quảng Đông nhằm ngăn chặn đà lây lan dịch chikungunya truyền qua muỗi.

Xem thêm bình luận