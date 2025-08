Chiến sự Ukraine ngày 1.258: UAV Ukraine tấn công 5 chiến đấu cơ Nga?

Giới chức ở 4 tỉnh của Ukraine, gồm Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk và Dnipropetrovsk, vào sáng 4.8 cáo buộc rằng các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine đã khiến ít nhất 7 dân thường thiệt mạng và 13 người bị thương trong 24 giờ, theo trang tin The Kyiv Independent.

Ngoài ra, không quân Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo bội siêu thanh Kinzhal và 162 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào Ukraine trong đêm 3.8 và rạng sáng 4.8.

Một nữ quân nhân Ukraine trên tiền tuyến ở tỉnh Kherson (Ukraine) khai hỏa pháo tự hành 2S7 Pion vào một vị trí ngày 9.11.2022 Ảnh: Reuters

Hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Ukraine đã đánh chặn 161 chiếc UAV, trong khi một chiếc UAV khác đã bay đến mục tiêu, theo không quân Ukraine. Các mảnh vỡ của UAV được ghi nhận rơi tại 9 địa điểm ở hai tỉnh Kyiv và Odessa của Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tối 4.8 tuyên bố quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác, bao gồm cả tên lửa Kinzhal và UAV, đánh trúng các sân bay quân sự của Ukraine trong 24 giờ, theo Hãng tin TASS.

Cũng theo TASS dẫn dữ liệu mới nhất về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine do Bộ Quốc phòng Nga công bố, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.160 binh sĩ trong các trận chiến với lực lượng Nga trên tất cả khu vực tiền tuyến trong 24 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong vòng 24 giờ, các lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 120 UAV của Ukraine và một quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất.

Đến tối 4.8 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố mới của đối phương, nhưng hai bên lâu nay khẳng định không tấn công nhắm vào mục tiêu dân sự.

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga chiều 4.8 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã phóng 42 máy bay không người lái (UAV) và 33 quả đạn vào 9 khu của tỉnh Belgorod trong 24 giờ, khiến 1 người bị thương và 4 ngôi nhà cùng 2 ô tô bị thiệt hại, theo Hãng tin TASS.

"Tại khu Rakityansky, ở làng Rakitnoye, một dân thường đã bị thương khi một máy bay không người lái phát nổ trong bãi đậu xe của một cơ sở thương mại. Người đàn ông đó đã được chăm sóc y tế cần thiết và tiếp tục điều trị ngoại trú", ông Gladkov viết trên kênh Telegram.

Ngoài ra, một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã làm hư hại đường dây điện và gây ra hỏa hoạn tại một tòa nhà ga xe lửa ở tỉnh Volgograd thuộc miền nam của Nga trong đêm 3.8 và rạng sáng 4.8, theo Reuters dẫn thông báo từ chính quyền Volgograd.

Cụ thể, một chiếc UAV chưa nổ đã rơi xuống đường ray xe lửa gần ga Archeda, theo chính quyền khu vực thông báo trên Telegram, dẫn lời Tỉnh trưởng Volgograd Andrei Bocharov.

"Không có báo cáo về thiệt hại nào đối với đường ray", chính quyền Volgograd khẳng định. Tuy nhiên, TASS đưa tin một số chuyến tàu đã bị hoãn trong khu vực.

Ngoài ra, các chuyến bay tại sân bay khu vực ở thành phố Volgograd, trung tâm hành chính của tỉnh Volgograd, đã bị dừng lại trong vài giờ trước khi được nối lại vào khoảng 10 giờ ngày 4.7 (giờ Việt Nam), theo Cơ quan hàng không dân dụng Nga Rosaviatsia thông báo trên Telegram.

Quy mô đầy đủ của cuộc tấn công chưa được làm rõ, nhưng chính quyền Volgograd dẫn lời ông Bocharov khẳng định cuộc tấn công này "rất lớn" và nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông.

Đến tối 4.8 chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine đối với cáo buộc trên. Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng bên trong nước Nga mà Kyiv cho là đóng vai trò quan trọng đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukrane, trong đó có cả tỉnh Volgograd nằm không xa biên giới với Ukraine, theo Reuters.

Máy bay không người lái (UAV) do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vận hành đã tấn công 5 máy bay chiến đấu của Nga vào đầu ngày 4.8 tại một sân bay ở Saky,thành phố thuộc bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, theo trang tin The Kyiv Independent.

Cụ thể, theo SBU, những chiếc UAV trong nhiệm vụ "A" của Trung tâm Tác chiến đặc biệt, đã phá hủy một chiến đấu cơ Su-30SM, làm hư hại 1 chiếc khác, đánh trúng 3 máy bay chiến đấu Su-24 và tấn công một kho vũ khí dành cho không quân.

Su-30SM là máy bay chiến đấu đa năng của Nga Ảnh: Chụp màn hình TASS

Căn cứ không quân ở Saky đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự của Nga ở biển Đen, và thiệt hại từ cuộc tấn công mới của Ukraine bị cho là "đáng kể", với 1 chiếc Su-30SM có giá từ 35 triệu đến 50 triệu USD, theo SBU.

Su-30SM là máy bay chiến đấu đa năng hai động cơ, bắt đầu được sản xuất vào những năm đầu của thập niên 2010, còn Su-24 là máy bay ném bom siêu thanh hai động cơ, hoạt động trong mọi thời tiết, do Liên Xô phát triển, bắt đầu được sản xuất vào thập niên 1970.

Nga thường triển khai hai loại máy bay chiến đấu này để tấn công Ukraine, cũng như để tuần tra và hộ tống máy bay tầm xa, theo The Kyiv Independent.

Đến tối 4.8 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên của SBU.

Trước đó, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn chưa từng có trong khuôn khổ Chiến dịch Mạng Nhện vào ngày 1.6, nhắm vào 4 căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga, theo The Kyiv Independent.

