Ông Trump ra lệnh điều động 2 tàu ngầm sau phát ngôn của đồng minh ông Putin

Hôm 31.7, ông Medvedev viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram nhắc nhở ông Trump cần nhớ rằng Moscow sở hữu năng lực tấn công hạt nhân, sau khi tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông Medvedev "hãy cẩn thận với ngôn từ của mình", theo Reuters.

Mỹ hiện có tổng cộng 14 tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio Ảnh: Hải quân Mỹ

"Dựa trên những tuyên bố cực kỳ khiêu khích của cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev... Tôi đã ra lệnh bố trí 2 tàu ngầm hạt nhân ở những khu vực thích hợp, phòng trường hợp những tuyên bố ngu ngốc và gây hấn này vượt quá giới hạn", ông Trump viết trên mạng xã hội hôm 1.8.

Ông Trump viết thêm: "Lời nói rất quan trọng, và thường có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn, tôi hy vọng đây sẽ không phải là một trong những trường hợp đó". Khi được các phóng viên hỏi tại sao lại ra lệnh điều động tàu ngầm, ông Trump trả lời: "Một lời đe dọa đã được đưa ra bởi cựu tổng thống Nga, và chúng tôi sẽ bảo vệ người dân của mình".

Trước phát ngôn mới nhất của ông Trump, các quan chức Mỹ đã nói với Reuters rằng phát ngôn của ông Medvedev không bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng, và không rõ điều gì đã thúc đẩy tuyên bố mới nhất của ông Trump ngoài cuộc khẩu chiến công khai giữa hai người trên mạng xã hội.

Ông Trump khẩu chiến với đồng minh thân cận của ông Putin

Hai ông Trump và Medvedev đã có những lời qua tiếng lại trong những ngày gần đây sau khi ông Trump hôm 29.7 tuyên bố cho Nga thời hạn 10 ngày để đồng ý ngừng bắn ở Ukraine, nếu không sẽ bị áp thuế, theo Reuters. Ông Medvedev hiện là Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga và được cho là đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hải quân Mỹ và Lầu Năm Góc từ chối bình luận về phát ngôn trên của ông Trump, cũng như về việc có điều động tàu ngầm hay không. Việc quân đội Mỹ thảo luận về hoạt động triển khai và vị trí của tàu ngầm nước này là cực kỳ hiếm khi diễn ra do nhiệm vụ nhạy cảm của các tàu ngầm trong việc răn đe hạt nhân, theo Reuters.

Ông Trump không nói rõ ý mình khi đề cập "tàu ngầm hạt nhân". Tàu ngầm quân sự của Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân và có thể được trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, nhưng không phải tất cả tàu ngầm đều được trang bị vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh cho rằng bất kỳ phát ngôn nào của một tổng thống Mỹ về năng lực quân sự hạt nhân tiềm năng đều gây lo ngại, đồng thời lưu ý rằng Mỹ lâu nay kiềm chế trong việc so kè với Nga về đe dọa hạt nhân do những rủi ro liên quan đến loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này, theo Reuters.

Cũng theo Reuters, các nhà phân tích an ninh gọi động thái mới của ông Trump là một sự leo thang trong cuộc khẩu chiến với Moscow, nhưng không nhất thiết là một sự leo thang quân sự, vì Mỹ đã có các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đã được triển khai và có khả năng tấn công Nga.

Trong đó, chuyên gia Hans Kristensen thuộc Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ lưu ý rằng các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ luôn được bố trí để phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vào các mục tiêu ở Nga.

Mỹ có tổng cộng 14 tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio, với mỗi tàu có khả năng mang theo tới 24 tên lửa đạn đạo Trident II D5, có thể mang nhiều đầu đạn nhiệt hạch với tầm bắn lên tới hơn 7.400 km. Mỗi thời điểm có từ 8 đến 10 tàu ngầm lớp Ohio được triển khai, theo nhóm kiểm soát vũ khí NTI (Mỹ).