Trực thăng Black Hawk bị UAV tự sát hạ ở Colombia
Trực thăng Black Hawk bị UAV tự sát hạ ở Colombia

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
24/08/2025 07:03 GMT+7

Chính phủ Colombia xác nhận một trực thăng Black Hawk của cảnh sát đã bị phá hủy trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), làm 12 người thiệt mạng.

Theo các quan chức, vào hôm 21.8, một chiếc UH-60 Black Hawk đang thực hiện nhiệm vụ chống ma túy tại khu vực Antioquia (tây bắc Colombia), đưa người đến phá hủy các cánh đồng coca, nguyên liệu thô để sản xuất cocaine.

Trong lúc trực thăng này đang lơ lửng trên sườn đồi tìm cách hạ cánh, nó đã bị một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) chứa đầy thuốc nổ đâm trúng. Vụ nổ khiến máy bay bị lật và rơi xuống và bị phá hủy hoàn toàn.

Một trực thăng thứ hai, được giao nhiệm vụ điều phối nhiệm vụ, đã ghi lại cảnh quay về vụ tấn công và vụ tai nạn.

Truyền thông địa phương đưa tin 12 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sánchez quy trách nhiệm cho các nhóm phiến quân tách ra từ tổ chức đã giải thể mang tên Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Trực thăng Black Hawk của Colombia bị máy bay không người lái FPV bắn hạ - Ảnh 1.

Một chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk thuộc lực lượng Cảnh sát Quốc gia Colombia

ẢNH: CẢNH SÁT COLOMBIA

Dù đây dường như là vụ việc đầu tiên như vậy xảy ra ở Tây bán cầu, nhưng chiến thuật này được Ukraine phát triển để tấn công trực thăng Nga và được cho là đã lan sang cả châu Á, nhưng trong trường hợp ở Myanmar.

Rủi ro ngày càng tăng đối với máy bay trực thăng trước các hiểm họa mới như UAV đã khiến Hàn Quốc gần đây hủy một hợp đồng nhiều tỉ USD liên quan việc mua 36 trực thăng tấn công AH-64E Apache Guardian.

Một khía cạnh đáng lo ngại khác của vụ việc vừa xảy ra ở Colombia là các tổ chức ma túy ở Tây bán cầu đang gia tăng sử dụng UAV để thực hiện các cuộc tấn công. Truyền thông quốc tế đã nhiều lần đưa tin về việc các băng nhóm ma túy châu Mỹ latinh sử dụng UAV làm vũ khí chống lại các đối thủ và chính phủ.

Các nhóm này thậm chí còn được cho là đã cử thành viên đến chiến đấu cho Ukraine chống lại Nga để học cách sử dụng máy bay không người lái FPV.

Các quan chức Colombia cho biết lực lượng an ninh sẽ tiếp tục hoạt động tại Antioquia bất chấp vụ tấn công. Chính quyền cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp chống máy bay không người lái mới sẽ được xem xét để ngăn chặn các vụ việc tương tự nhắm vào các phương tiện hàng không của quân đội và cảnh sát.

