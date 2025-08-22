Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Đánh bom ở căn cứ quân sự Colombia, nhiều người chết

Trí Đỗ
Trí Đỗ
22/08/2025 08:51 GMT+7

Giới chức Colombia cho biết 5 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một chiếc xe tải chở bom bất ngờ lao vào căn cứ quân sự ở thành phố Cali (Colombia).

Cảnh sát Colombia cho biết vụ đánh bom xảy ra ngày 21.8 nhằm vào căn cứ không quân Marco Fidel Suarez, nơi đặt Trường Hàng không quân sự (EMAVI), ở phía bắc thành phố Cali. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 36 người bị thương trong sự việc, theo AFP.

Đánh bom ở căn cứ quân sự Colombia, nhiều người chết- Ảnh 1.

Cảnh sát khiêng thi thể nạn nhân sau vụ nổ bom ở Cali, Colombia ngày 21.8.2025

ẢNH: AFP

Hiện vẫn chưa có ai nhận trách nhiệm cho vụ việc. Thị trưởng Cali Alejandro Eder xác nhận vụ đánh bom, đồng thời bày tỏ lo ngại sẽ có thêm vụ việc như trên. 

Ông Eder tuyên bố lệnh cấm tạm thời các xe tải lớn vào thành phố và treo thưởng 10.000 USD cho người cung cấp thông tin nghi phạm.

Một số tòa nhà và một trường học địa phương đã được sơ tán. Văn phòng Thị trưởng Cali Alejandro Eder cho biết cảnh sát hiện đang bảo vệ các lối vào và ra của thành phố.

"Có tiếng nổ như sấm của thứ gì đó phát nổ gần căn cứ không quân. Có rất nhiều người bị thương. Nhiều ngôi nhà bị hư hại trước căn cứ", nhân chứng Hector Fabio Bolanos nói với AFP.

Nhân chứng Alexis Atizabal cho hay thương vong có thể bao gồm cả dân thường. "Có người đi trên đại lộ đã thiệt mạng", ông kể lại.

Bà Dilian Francisca Toro, Thống đốc vùng Valle del Cauca, mô tả đây là "vụ tấn công khủng bố".

Trong một diễn khác cùng ngày 21.8, ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng dân quân và cảnh sát ở thành phố Medellin thuộc thành phố Antioquia, phía tây bắc Colombia.

Thống đốc Antioquia Andres Julian Rendon cho biết trực thăng của cảnh sát đã bị máy bay không người lái tấn công tại tỉnh Antioquia khi họ đang hỗ trợ hoạt động loại bỏ các loại cây trồng bất hợp pháp trong khu vực. Thống đốc Rendon đã đăng một đoạn video cho thấy cảnh chiếc trực thăng đâm vào một ngọn đồi.

Những sự việc trên càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng an ninh của Colombia. Gần đây, tình trạng bạo lực đã gia tăng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Colombia năm 2026.

Hồi tháng 6, các nhóm dân quân cánh tả đã nhận trách nhiệm về loạt vụ đánh bom và tấn công ở Cali cùng khu vực lân cận, khiến 7 người thiệt mạng.

Những vụ tấn công đã gây áp lực lên chính phủ của Tổng thống Colombia Gustavo Petro.

Khám phá thêm chủ đề

