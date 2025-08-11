Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ứng viên tổng thống Colombia bị bắn vào đầu đã qua đời

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
11/08/2025 20:28 GMT+7

AFP ngày 11.8 đưa tin ứng viên tổng thống Colombia Miguel Uribe đã qua đời sau hơn 2 tháng điều trị do bị bắn vào đầu khi đang vận động tranh cử.

Vợ của ông Uribe, bà Maria Claudia Tarazona, viết trên mạng xã hội Instagram ngày 11.8 thông báo chồng mình đã qua đời.

“Anh sẽ mãi là tình yêu của đời em. Cảm ơn anh vì một cuộc sống tràn ngập tình yêu. Hãy an nghỉ nhé, tình yêu của đời em. Em sẽ chăm sóc những đứa con của chúng ta”, bà viết.

Ông Miguel Uribe, thượng nghị sĩ và ứng viên tổng thống Colombia, bị bắn vào đầu hồi ngày 7.6 khi đang vận động ở thủ đô Bogota của Colombia. Ông đã được phẫu thuật khẩn cấp và nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt cho đến khi qua đời.

Ứng viên tổng thống Colombia bị bắn vào đầu đã qua đời - Ảnh 1.

Ứng viên tổng thống Colombia Miguel Uribe

ẢNH: AFP

Đến giữa tháng 7, tình hình của ông Uribe đã có dấu hiệu cải thiện và đã bước vào giai đoạn phục hồi chức năng thần kinh sau một số ca phẫu thuật. Tuy nhiên, đại diện bệnh viện nơi điều trị cho ông Uribe thông tin vị nghị sĩ Colombia nguy kịch trở lại sau khi ông xuất huyết não và đã không qua khỏi.

Giới chức Colombia đến nay đã bắt giữ 6 nghi phạm bị cho là liên quan vụ tấn công, trong đó một thiếu niên 15 tuổi bị cáo buộc đã nổ súng bắn ông Uribe.

Phó tổng thống Colombia Francia Marquez đã gửi thông điệp chia buồn trên mạng xã hội X ngày 11.8. “Hôm nay là một ngày buồn của đất nước. Bạo lực không thể tiếp tục chi phối vận mệnh của chúng ta. Nền dân chủ không được xây dựng bằng súng đạn hay máu, mà được xây dựng bằng sự tôn trọng, bằng đối thoại”, bà Marquez viết.

Bất ngờ nghi phạm bắn thượng nghị sĩ Colombia đang tranh cử

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã viết trên X chia buồn đến gia đình ông Uribe và người dân Colombia, đồng thời yêu cầu hình phạt cho những người chịu trách nhiệm.

Ông Uribe từng nhận bằng thạc sĩ hành chính công của Đại học Harvard (Mỹ). Ông tham gia chính trường với tư cách là ủy viên hội đồng thành phố Bogota khi mới 26 tuổi. Năm 2022, ông là người giành được nhiều phiếu bầu nhất trong đảng Trung tâm Dân chủ bảo thủ do cựu Tổng thống Colombia Alvaro Uribe lãnh đạo. Ông Miguel Uribe và bà Tarazona nuôi một người con trai và 3 cô con gái.

