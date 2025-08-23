Ông Kim ‘lòng đau nhói’, tri ân quân nhân Triều Tiên tử trận ở Nga

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 22.8 cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trao tặng huân chương cho những quân nhân tham chiến ở Nga, cũng như an ủi người thân của các tử sĩ.

Ông Kim phát biểu tại buổi lễ: “Các hoạt động chiến đấu của lực lượng tác chiến ở nước ngoài đã chứng minh một cách chắc chắn sức mạnh của quân đội Triều Tiên anh hùng”.

Nga và Triều Tiên đều đã xác nhận quân đội Bình Nhưỡng tham chiến hỗ trợ Moscow, dù không nêu có bao nhiêu binh sĩ được điều động và thương vong cụ thể.

Vào ngày 13.8, KCNA đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Putin ca ngợi “lòng dũng cảm” và “chủ nghĩa anh hùng” của những người lính Triều Tiên trong việc giành lại khu vực Kursk khỏi lực lượng Ukraine.