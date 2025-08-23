Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Kim ‘lòng đau nhói’, tri ân quân nhân Triều Tiên tử trận ở Nga
Video Thế giới

Ông Kim ‘lòng đau nhói’, tri ân quân nhân Triều Tiên tử trận ở Nga

Trúc Huỳnh - Bảo Hoàng
23/08/2025 15:31 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã dự buổi lễ tri ân những quân nhân trở về sau khi tham chiến cùng Nga đối đầu Ukraine.

Tự động phát

Ông Kim ‘lòng đau nhói’, tri ân quân nhân Triều Tiên tử trận ở Nga

Đang chạy

Ông Kim ‘lòng đau nhói’, tri ân quân nhân Triều Tiên tử trận ở Nga

Tướng chỉ huy tình báo quốc phòng Mỹ bị sa thải sau báo cáo về Iran

Tướng chỉ huy tình báo quốc phòng Mỹ bị sa thải sau báo cáo về Iran

Nga lại nói không có kế hoạch cho cuộc gặp Putin - Zelensky

Nga lại nói không có kế hoạch cho cuộc gặp Putin - Zelensky

Ông Trump 'tức giận' vì Ukraine lại tấn công đường ống dẫn dầu Nga

Ông Trump 'tức giận' vì Ukraine lại tấn công đường ống dẫn dầu Nga

Ukraine tấn công, dòng chảy dầu Nga tới Hungary-Slovakia bị gián đoạn

Ukraine tấn công, dòng chảy dầu Nga tới Hungary-Slovakia bị gián đoạn

‘Loạn thần AI’ vì dùng ChatGPT và các chatbot khác?

‘Loạn thần AI’ vì dùng ChatGPT và các chatbot khác?

Khó đoán ý ông Trump trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine

Khó đoán ý ông Trump trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine

Cựu Thủ tướng Thaksin trắng án trong phiên tòa xử cáo buộc phỉ báng hoàng gia

Cựu Thủ tướng Thaksin trắng án trong phiên tòa xử cáo buộc phỉ báng hoàng gia

Tuần dương hạm hạt nhân Nga trở lại sau 27 năm nằm ụ, nâng cấp hỏa lực khủng

Tuần dương hạm hạt nhân Nga trở lại sau 27 năm nằm ụ, nâng cấp hỏa lực khủng

Israel đàm phán nhưng dồn quân chuẩn bị kiểm soát Gaza, xóa sổ Hamas

Israel đàm phán nhưng dồn quân chuẩn bị kiểm soát Gaza, xóa sổ Hamas

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 22.8 cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trao tặng huân chương cho những quân nhân tham chiến ở Nga, cũng như an ủi người thân của các tử sĩ.

Ông Kim phát biểu tại buổi lễ: “Các hoạt động chiến đấu của lực lượng tác chiến ở nước ngoài đã chứng minh một cách chắc chắn sức mạnh của quân đội Triều Tiên anh hùng”.

Nga và Triều Tiên đều đã xác nhận quân đội Bình Nhưỡng tham chiến hỗ trợ Moscow, dù không nêu có bao nhiêu binh sĩ được điều động và thương vong cụ thể.

Vào ngày 13.8, KCNA đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Putin ca ngợi “lòng dũng cảm” và “chủ nghĩa anh hùng” của những người lính Triều Tiên trong việc giành lại khu vực Kursk khỏi lực lượng Ukraine.

Tin liên quan

Khó đoán ý ông Trump trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine

Khó đoán ý ông Trump trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thông điệp ẩn ý dù trước đó từng phản đối chính quyền tiền nhiệm để cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga.

Khám phá thêm chủ đề

Triều Tiên nga Kim Jong-un putin Kursk KCNA Hàn Quốc UKRAINE Vladimir Putin Moscow bình nhưỡng binh sĩ tham chiến quân nhân thiệt mạng tử trận xung đột nhà lãnh đạo Kim Jong-un CHDCND Triều Tiên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận