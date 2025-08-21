Ông Kim Jong-un tuyên bố quân đội Triều Tiên 'mạnh nhất thế giới'

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21.8 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gặp gỡ các sĩ quan chỉ huy của đơn vị tác chiến ngoài nước của quân đội Triều Tiên trong ngày 20.8, khi họ trở về nước để tham dự lễ khen thưởng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp gỡ các sĩ quan quân đội chỉ huy hoạt động quân sự ở nước ngoài tại Bình Nhưỡng ngày 20.8 ẢNH: REUTERS

Tại cuộc gặp gỡ, ông Kim được báo cáo về hoạt động quân sự của lực lượng Triều Tiên ở nước ngoài và "đánh giá cao những chiến công của họ trong việc dẫn dắt các đơn vị chiến đấu của lực lượng vũ trang", tham gia vào các chiến dịch "giải phóng khu vực Kursk của Liên bang Nga, giành chiến thắng".

Nhà lãnh đạo nói rằng Triều Tiên đã giao cho quân đội thực hiện "nhiệm vụ quan trọng nhất" và gửi lời "khích lệ chiến đấu nồng ấm" đến tất cả các chỉ huy và binh sĩ tham gia sứ mệnh, theo KCNA.

"Quân đội của chúng ta đã thể hiện đầy đủ phẩm chất độc đáo của mình. Kết quả như vậy đã củng cố danh hiệu và uy tín quân đội mạnh nhất trên thế giới của chúng ta", KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo.

Tại buổi gặp gỡ, ông Kim Jong-un tuyên bố quân đội Triều Tiên là quân đội anh hùng ẢNH: REUTERS

"Chúng ta là quân đội anh hùng. Quân đội của chúng ta đang làm những gì cần làm và phải làm. Chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai", ông Kim Jong-un nói thêm.

Hình ảnh do KCNA đăng tải cho thấy các quan chức cấp cao của Bộ Tổng Tham mưu quân đội, trong số đó có Phó tổng tham mưu trưởng Ri Chang-ho. Đây là người mà có báo cáo cho hay đã tham gia cuộc xung đột Nga - Ukraine, theo Yonhap.

Hồi tháng 4, Triều Tiên lần đầu xác nhận đã triển khai binh sĩ đến chiến đấu cùng Nga chống Ukraine. Theo AFP, các cơ quan tình báo Hàn Quốc và phương Tây cho rằng Bình Nhưỡng đã đưa hơn 10.000 binh sĩ đến tỉnh Kursk của Nga vào năm 2024, cùng với các hệ thống tên lửa, pháo và rốc két tầm xa.