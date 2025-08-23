Tổng thống Trump khoe ảnh chụp chung với Tổng thống Putin

Ông Trump khoe ảnh chụp cùng ông Putin ẢNH: REUTERS

Đài ABC News ngày 23.8 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khoe một tấm ảnh mà ông cho biết do Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi, cho thấy 2 người đứng cạnh nhau tại Alaska (Mỹ) hôm 15.8.

Ông Trump giơ bức ảnh trong phòng Bầu dục khi công bố lễ bốc thăm World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Kennedy ở Washington.

"Tôi vừa được gửi một bức ảnh từ một người rất mong muốn có mặt ở đó. Ông ấy đã tỏ ra rất tôn trọng tôi và đất nước chúng ta, nhưng lại không tôn trọng những người khác cho lắm", Tổng thống Mỹ phát biểu.

"Tôi sẽ ký tặng ông ấy. Nhưng tôi đã được gửi một bức và nghĩ rằng các bạn sẽ muốn xem. Đó là một người tên Vladimir Putin, người mà tôi tin là sẽ đến, tùy vào những gì xảy ra. Ông ấy có thể đến hoặc có thể không, tùy thuộc vào tình hình. Trong vài tuần tới, chúng ta sẽ có rất nhiều diễn biến", theo ông Trump.

"Tôi nghĩ đó là một bức ảnh đẹp của ông ấy. Còn của tôi thì tạm được, nhưng của ông ấy thì đẹp. Thật tốt khi bức ảnh đó được gửi cho tôi", ông nói thêm.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán hòa bình dường như đang chững lại sau một tuần ngoại giao dồn dập của ông Trump.

Mỹ có màn phô trương sức mạnh khi đón ông Putin dự thượng đỉnh

Hôm 15.8, ông Trump đã tiếp đón ông Putin tại Anchorage (Alaska) để tiến hành hội đàm, đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo 2 nước gặp nhau kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Sau đó 3 ngày, Tổng thống Trump đã chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Sau khi nhắc đến bức ảnh chụp cùng ông Putin, ông Trump được hỏi về phản ứng trước vụ Nga tấn công Ukraine gần đây, vốn đã trúng một nhà sản xuất thiết bị điện tử của Mỹ.

"Tôi đã nói rằng tôi không hài lòng về việc đó, và tôi không hài lòng về bất cứ điều gì liên quan cuộc chiến này... Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra. Tôi nói rằng trong 2 tuần tới, chúng ta sẽ biết nó sẽ đi theo hướng nào. Và tôi sẽ phải thật sự hài lòng", ông Trump trả lời.

Tổng thống Mỹ tiếp tục cho biết ông sẽ biết "trong 2 tuần nữa" mình sẽ làm gì liên quan Nga và Ukraine.

"Đó sẽ là một quyết định rất quan trọng. Và đó là liệu có áp đặt các biện pháp cấm vận quy mô lớn hay áp thuế khổng lồ, hoặc cả hai, hay là chúng ta không làm gì và nói rằng: 'Đó là cuộc chiến của các vị", ông Trump nói.