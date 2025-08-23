Ông Trump bắt đầu điều tra thuế đối với hàng nội thất nhập khẩu

Đồ nội thất bày bán tại một cửa hàng ở California ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 23.8 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay chính quyền của ông sẽ tiến hành cuộc điều tra lớn về thuế đối với đồ nội thất nhập khẩu vào Mỹ, một bước đi mới nhằm áp thuế cao hơn đối với lĩnh vực vốn đã tăng giá do thuế quan.

"Nội thất nhập khẩu từ các quốc gia khác vào Mỹ sẽ bị áp thuế, mức thuế cụ thể sẽ được xác định sau", nhà lãnh đạo viết trên mạng xã hội Truth Social.

Cổ phiếu của hãng bán lẻ nội thất RH - trước đây có tên là Restoration Hardware - đã giảm 7,5% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau tuyên bố của ông Trump.

Ông Trump cho biết cuộc điều tra sẽ được hoàn tất trong vòng 50 ngày tới, nhưng các cuộc điều tra an ninh quốc gia khác trước đây thường kéo dài lâu hơn đáng kể. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận rằng cuộc điều tra này sẽ được tiến hành theo một điều khoản về an ninh quốc gia.

Cuộc điều tra có thể đóng vai trò là cơ sở pháp lý dự phòng cho các mức thuế hiện hành trong trường hợp tòa phúc thẩm liên bang bác bỏ các loại thuế "có đi có lại" mà ông Trump đã áp đặt lên nhiều đối tác thương mại của Mỹ hồi tháng 4, cũng như các mức thuế nhập khẩu được áp dụng hồi tháng 2 đối với Trung Quốc, Canada và Mexico.

"Điều này sẽ đưa ngành kinh doanh nội thất trở lại Bắc Carolina, Nam Carolina, Michigan và nhiều bang trên khắp nước Mỹ", theo Tổng thống Mỹ.

Theo số liệu của chính phủ, ngành sản xuất nội thất và sản phẩm gỗ - từng sử dụng 1,2 triệu lao động vào năm 1979 - đã giảm từ 681.000 lao động vào năm 2000 xuống còn 340.000 lao động hiện nay.

Theo tạp chí chuyên ngành Furniture Today, Mỹ đã nhập khẩu khoảng 25,5 tỉ USD nội thất trong năm 2024, tăng 7% so với năm 2023, trong đó khoảng 60% lượng nhập khẩu đến từ Việt Nam và Trung Quốc.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, các mức thuế mới áp lên hàng nhập khẩu từ những quốc gia sản xuất nội thất đã góp phần khiến giá tiêu dùng đối với đồ nội thất gia đình tăng mạnh ở mức 0,7% trong tháng 7, mặc dù lạm phát giá tiêu dùng chung được kiềm chế nhờ giá xăng giảm.