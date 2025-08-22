Ông Trump tuyên bố cùng cảnh sát tuần tra thủ đô Washington D.C

Ông Trump thăm Cơ sở điều hành Anacostia của Cảnh sát Công viên Mỹ ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mang thông điệp "luật pháp và trật tự" ra đường phố thủ đô Washington D.C, khi đến thăm một trung tâm chỉ huy tối 21.8 để cảm ơn các nhân viên thực thi pháp luật đang triển khai chiến dịch trấn áp tội phạm.

Ông nói với hàng trăm nhân viên mặc đồng phục tập trung tại Cơ sở điều hành Anacostia của Cảnh sát Công viên Mỹ rằng nỗ lực của họ đang giúp giảm tội phạm, dù không nêu cụ thể.

"Giống như một nơi hoàn toàn khác vậy. Bây giờ mọi người đều an toàn rồi. Chúng ta sẽ có thủ đô tuyệt vời nhất từ trước đến nay", ông phát biểu.

Tháp tùng ông Trump là Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Phó chánh văn phòng Stephen Miller, người được xem là kiến trúc sư của chiến dịch trấn áp người di cư.

Ông Trump đi bên một chiếc xe cảnh sát ở Cơ sở điều hành Anacostia ẢNH: AFP

Trước đó Tổng thống Trump cho biết ông dự định cùng tuần tra với Sở Cảnh sát Đô thị và lực lượng Vệ binh Quốc gia quanh Washington D.C.

"Tối nay tôi sẽ ra ngoài cùng với cảnh sát và quân đội, tất nhiên rồi. Chúng tôi sẽ làm việc. Lực lượng Vệ binh Quốc gia thật tuyệt vời. Họ đã làm một công việc xuất sắc", tờ The Hill dẫn lời ông cho biết.

Đến nay chưa có thông tin hay hình ảnh nào về việc ông Trump đích thân xuống đường tuần tra với cảnh sát như đã tuyên bố.

Trả lời báo giới hôm 21.8 về vấn đề liệu thành phố có an toàn hơn hay không, Thị trưởng Washington Muriel Bowser cho biết tội phạm tại thủ đô đã giảm trong 2 năm qua.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng việc có thêm 500 cảnh sát sẽ dẫn đến nhiều vụ bắt giữ hơn, và chúng tôi muốn loại bỏ súng khỏi đường phố. Các sĩ quan cảnh sát của chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc, và chúng tôi mong đợi sẽ có thêm những cải thiện nhất định khi có thêm lực lượng", bà nói.

Tuần trước, ông Trump đã điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia và các đặc vụ liên bang đến thành phố. Ông cho biết mình tạm thời tiếp quản sở cảnh sát thành phố để đối phó tội phạm bạo lực.

Tổng thống Mỹ cho biết tội phạm ở Washington D.C đã giảm ẢNH: AFP

Các quan chức thành phố đã bác bỏ tuyên bố này, viện dẫn số liệu liên bang và thành phố cho thấy tội phạm bạo lực đã giảm đáng kể, sau đợt tăng vọt vào năm 2023.

Chính quyền của ông Trump đã chỉ đạo các công tố viên liên bang tại Washington phải cứng rắn hơn trong việc truy tố các vụ án hình sự đối với những người bị bắt trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp tại thủ đô.

Động thái này đánh dấu việc tăng cường nỗ lực của ông Trump nhằm chống lại điều mà ông gọi là làn sóng tội phạm và tình trạng vô gia cư ở Washington.