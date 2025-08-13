Người vô gia cư ở thủ đô Washington có thể phải vào tù nếu không rời đi

Cảnh sát và lực lượng liên bang tuần tra tại Washington DC hôm 12.8 ẢNH: REUTERS

Tờ The Hill ngày 13.8 dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết những người vô gia cư tại thủ đô Washington của Mỹ có thể bị phạt hoặc bị giam, trong bối cảnh chính quyền tăng cường triệt phá tội phạm.

"Vấn nạn vô gia cư đã tàn phá thành phố. Những người vô gia cư sẽ được lựa chọn rời khỏi khu lều trại của họ, được đưa đến một nơi trú ẩn cho người vô gia cư, được đề nghị hỗ trợ điều trị nghiện hoặc các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Nếu từ chối, họ sẽ phải đối diện tiền phạt hoặc án tù", theo bà Leavitt.

Phát ngôn viên này cho biết chính quyền có kế hoạch thực thi các luật hiện hành của Washington DC vốn đã "hoàn toàn bị bỏ qua", sau khi Tổng thống Trump hôm 11.8 thông báo tiếp quản Sở Cảnh sát Đô thị (MPD) và huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Viện dẫn các quy định liên quan, bà Leavitt cho biết có cơ sở để trao cho MPD thẩm quyền xử lý tình trạng vô gia cư và các khu lều trại tại thủ đô, đồng thời thông báo rằng chính quyền "sẽ sử dụng những quy định và điều luật hiện có này để dọn dẹp đường phố của chúng ta".

Trước đó, Tổng thống Trump ra tối hậu thư cho những người vô gia cư lập tức rời xa Washington DC.

Bà Leavitt cho biết không loại trừ việc đưa những người vô gia cư ra xa khỏi thành phố và chính quyền đang xem xét lựa chọn này. "Tuy nhiên, một lần nữa, các lựa chọn hiện có là nơi trú ẩn cho người vô gia cư, hỗ trợ điều trị nghiện và dịch vụ sức khỏe tâm thần, hoặc nhà tù nếu họ từ chối", bà cho biết.

Một người vô gia cư tại một trạm xe buýt ở Washington DC hôm 11.8 ẢNH: REUTERS

Về tình hình an ninh ở thủ đô, CNN ngày 13.8 dẫn lời Tổng thống Trump tăng cường chỉ trích vấn đề này và cho rằng tỷ lệ giết người ở Washington DC cao hơn thủ đô một số nước ở châu Mỹ La tinh.

"Hiện nay, tỷ lệ giết người ở Washington DC cao hơn cả Bogota (Colombia), Mexico City (Mexico) hay một số nơi mà mọi người vẫn nghe nói là tệ nhất trên trái đất. Nó cao hơn rất nhiều", ông Trump nói.

Ông Trump dựa trên số liệu năm 2024 cho thấy tỷ lệ giết người ở Washington là 27,5/100.000 dân, cao hơn Bogota (Colombia, 15), Panama City (Panama, 15), San Jose (Costa Rica, 13), Mexico City (Mexico, 10), Lima (Peru, 7,7) và Brasilia (Brazil, 6,8).

Tuy nhiên, dữ liệu rộng hơn cho thấy tội phạm ở Washington DC giảm đáng kể sau khi tăng mạnh với 274 vụ giết người vào năm 2023, con số cao nhất trong hơn 2 thập niên.

Trong năm 2024, số vụ giết người ở Washington DC giảm xuống còn 187 và tiếp tục chiều hướng giảm trong năm 2025. Ngoài ra, tội phạm bạo lực trong năm ngoái cũng giảm xuống mức thấp thứ 2 kể từ năm 1966.