Thế giới

Tổng thống Trump ra tối hậu thư cho người vô gia cư ở thủ đô Washington

Khánh An
Khánh An
11/08/2025 07:39 GMT+7

Hướng đến việc thực hiện các cam kết tại thủ đô Washington DC, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ di dời người vô gia cư và chấm dứt tình trạng tội phạm bạo lực tại khu vực này.

Tổng thống Trump ra tối hậu thư cho người vô gia cư ở thủ đô Washington - Ảnh 1.

Tổng thống Trump (phải) đến sân golf ở Virginia hôm 10.8

ẢNH: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10.8 ra lệnh cho những người vô gia cư rời khỏi Washington DC hoặc bị trục xuất, đồng thời tuyên bố sẽ sử dụng lực lượng liên bang bắt giữ tội phạm, dù tình hình tội phạm tại thủ đô Mỹ ở mức thấp nhất trong vòng 30 năm kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1.

"Những người vô gia cư phải rời đi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cho các bạn chỗ ở, nhưng sẽ cách xa thủ đô", ông viết trên mạng xã hội Truth Social sau khi di chuyển từ Nhà Trắng đến câu lạc bộ golf của ông ở Virginia bằng ô tô.

Nội dung đăng kèm 4 bức ảnh dường như được chụp từ đoàn xe của ông, trong đó có 2 ảnh cho thấy những túp lều trên cỏ dọc theo một xa lộ cách Nhà Trắng chưa đến 2 km, theo The Guardian.

Bức ảnh thứ 3 cho thấy một người đang ngủ trên các bậc thềm của tòa nhà Viện Dược phẩm Mỹ trên đại lộ Constitution. Bức ảnh còn lại cho thấy đoàn xe đưa ông Trump tới sân golf đi ngang qua một ít rác ven đường trên cao tốc E Street, gần Trung tâm Kennedy.

Tổng thống Trump ra tối hậu thư cho người vô gia cư ở thủ đô Washington - Ảnh 2.

Những bức ảnh do ông Trump đăng trên mạng xã hội

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TRUTH SOCIAL DONALD J. TRUMP

Tổng thống Trump trước đó cho biết "về cơ bản sẽ chấm dứt tội phạm bạo lực" ở khu vực thủ đô, nhưng chưa nêu cách thực hiện.

Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội, ông cho biết sẽ tổ chức họp báo vào lúc 10 giờ ngày 11.8 (giờ địa phương) và nội dung "sẽ không chỉ liên quan việc chấm dứt tội phạm, giết người và chết chóc ở thủ đô, mà còn về vấn đề vệ sinh".

Phong trào Free DC, vốn ủng hộ quyền tự quyết, đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình vào thời điểm diễn ra cuộc họp báo của ông Trump.

Trái với những phát biểu của ông Trump, các số liệu cho thấy không hề có tình trạng vô gia cư hay tội phạm bạo lực ở thủ đô ở mức độ nghiêm trọng như một "đại dịch".

Theo tổ chức Community Partnership, đơn vị hoạt động nhằm ngăn chặn tình trạng vô gia cư ở Washington DC, hằng đêm có khoảng 800 người không có chỗ ở phải ngủ ngoài trời trong thành phố với khoảng 700.000 dân.

Ngoài ra, còn có 3.275 người sử dụng các nơi trú ẩn khẩn cấp ở Washington DC và 1.065 người đang ở trong các cơ sở tạm thời chờ chuyển tiếp.

Khám phá thêm chủ đề

Trump người vô gia cư Washington DC tội phạm bạo lực thủ đô Mỹ Nhà Trắng
