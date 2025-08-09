Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Chủ nhà hàng Trump Burger cũng có thể bị Mỹ trục xuất

Văn Khoa
Văn Khoa
09/08/2025 09:50 GMT+7

Roland Mehrez Beainy, đồng sở hữu chuỗi nhà hàng Trump Burger ở bang Texas (Mỹ), cũng là người nhập cư đang phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất, theo báo The Hill tối 8.8.

Roland Mehrez Beainy, đồng sở hữu chuỗi nhà hàng Trump Burger, là người gốc Li Băng, nhập cảnh vào Mỹ trong năm 2019 bằng thị thực du lịch không định cư và đã ở lại quá hạn, theo Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE).

Chủ nhà hàng 28 tuổi này đã bị ICE bắt giữ vào ngày 16.5 và đã bị giam giữ. Sau đó, Beainy đã được cho phép tại ngoại vào ngày 13.6 trong lúc vụ án của anh đang được tòa án thụ lý, theo ICE.

Ông chủ chuỗi nhà hàng Trump Burger ở Texas bị bắt - Ảnh 1.

Roland Mehrez Beainy, đồng sở hữu chuỗi nhà hàng Trump Burger ở bang Texas (Mỹ), bị cho là vướng vào ít nhất bốn vụ kiện

Ảnh: Chụp màn hình Daily Mail

"Roland Mehrez Beainy không có bất kỳ quyền lợi di trú nào giúp anh ta tránh bị bắt giữ hoặc trục xuất khỏi Mỹ", một phát ngôn ICE nói với The Hill.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận Beainy đang bị điều tra về vụ được mô tả là một "cuộc hôn nhân giả" được thiết kế để lợi dụng luật di trú Mỹ.

Beainy nói với trang tin Chron rằng theo lời khuyên của luật sư, anh sẽ không thể bình luận gì vào lúc này. Tuy nhiên, anh cũng nói rằng "90% những điều họ nói là không đúng sự thật".

Một phiên điều trần về di trú của tòa án đã được ấn định vào ngày 18.11, nơi Beainy có thể chính thức bị ra lệnh rời khỏi Mỹ, theo tờ Daily Mail. Nhà Trắng đã từ chối bình luận về việc Beainy có nguy cơ bị trục xuất, theo The Hill.

Thêm thắng lợi cho chính quyền ông Trump về xử lý người nhập cư

Những rắc rối của Beainy với ICE dường như chỉ là khởi đầu. Hiện tại, Beainy đang vướng vào ít nhất bốn vụ kiện, trong đó có cả một cuộc tranh chấp gay gắt về quyền sở hữu thương hiệu Trump Burger.

Beainy tuyên bố anh đã mua 50% cổ phần của nhà hàng ban đầu từ người đồng sáng lập Iyad 'Eddie' Abuelhawa. Tuy nhiên, ông Abuelhawa phủ nhận từng có thỏa thuận chính thức và đang kiện ngược lại Beainy, yêu cầu bồi thường thiệt hại 1 triệu USD, theo Daily Mail.

Ông chủ chuỗi nhà hàng Trump Burger ở Texas bị bắt - Ảnh 2.

Nhiều người đến thăm và dùng bữa tại nhà hàng Trump Burger ở Bellville (Texas) vào ngày 19.4

Ảnh: AFP

Trump Burger đã khai trương nhà hàng thứ 3 tại khu vực thành phố Houston của Texas vào tháng 4. Tại đó, Trump Burger bán burger (bánh mì kẹp thịt) với nhãn hiệu "Trump". Một chi nhánh nhượng quyền thứ tư đã mở tại thành phố Bay City vào mùa hè này.

Hai nhà hàng khác thuộc chuỗi Trump Burger nằm ở hai thành phố Bellville và Flatonia (Texas). Trước đó trong năm nay, Beainy chia sẻ với chuyên trang Eater rằng nhu cầu cao đối với loại burger mang thương hiệu này đã khiến anh phải mở thêm nhiều chi nhánh.

Sáng nay 24.6 (giờ Việt Nam), Tòa Tối cao Mỹ bật đèn xanh cho chính quyền Tổng thống Donald Trump nối lại việc trục xuất người nhập cư phi pháp sang quốc gia thứ ba mà không cần xét đến nguy cơ họ có thể đối mặt.

Trump Burger chuỗi nhà hàng Roland Mehrez Beainy Trục xuất Mỹ
