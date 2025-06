Tòa Tối cao Mỹ cho phép Washington trục xuất di dân sang nước thứ ba

Hình ảnh chuyến bay trục xuất dân nhập cư lậu do Nhà Trắng công bố hôm 24.1 ảnh: Nhà Trắng

Trong một chiến thắng pháp lý mới của Tổng thống Trump, Tòa Tối cao Mỹ chấp thuận đề xuất của Nhà Trắng về việc dỡ bỏ phán quyết trước đó buộc chính quyền Washington phải tạo điều kiện cho những người sắp bị trục xuất có "cơ hội thực sự" để trình bày với giới chức Mỹ về nguy cơ chờ đợi họ ở điểm đến không phải là quê hương họ, theo Reuters.

Phán quyết trên đã được đã được Thẩm phán liên bang Brian Murphy ở bang Massachusetts ban hành ngày 18.4.

Thẩm phán Murphy cho rằng những di dân bị trục xuất nên được có ít nhất 15 ngày để kháng cáo và đưa ra những bằng chứng trình bày những nguy cơ ở điểm đến.

Phán quyết mới của Tòa án Tối cao không có chữ ký và không đưa ra lập luận, vốn là điều thường thấy khi cần xử lý các yêu cầu khẩn cấp.



Tuy nhiên, phán quyết này đã dẫn đến phản đối mạnh mẽ của 3 thẩm phán có quan điểm tự do trong tổng số 9 vị thẩm phán của Tòa án Tối cao. Sáu người còn lại thuộc phe bảo thủ.

Thẩm phán Sonia Sotomayor và 2 thẩm phán tự do còn lại của tòa đã gọi quyết định trên là sự "lạm dụng nghiêm trọng" quyền lực của tòa án. Đồng thời, bà cho rằng hành động của tòa "vừa khó hiểu vừa vô phương bào chữa".

Bộ An ninh Nội địa đã hoan nghênh quyết định của Tòa Tối cao, gọi đây là "chiến thắng cho sự an toàn và an ninh của người dân Mỹ", đồng thời tuyên bố khởi động lại các chuyến bay trục xuất di dân bất hợp pháp.