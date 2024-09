Hàng loạt cuộc gặp song phương quan trọng

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại New York, Mỹ, ngày 24.9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có một loạt cuộc gặp với lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế: Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, Thái tử Kuwait Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga...

Tại cuộc gặp Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, hai bên bày tỏ hài lòng với những bước phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác/đối thoại hiện có; hoan nghênh EU đóng vai trò tích cực tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác của EU với các nước trong khu vực thông qua khuôn khổ Đối tác chiến lược ASEAN - EU. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), trong đó ưu tiên tháo gỡ những vướng mắc về mở cửa thị trường cho hàng hóa hai bên, bao gồm việc EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).



Tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình, bảo vệ an ninh, an toàn của người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu; khẳng định một lần nữa lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh, ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho xung đột, với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ. Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào quá trình thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh khi xung đột chấm dứt, Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế hỗ trợ công cuộc tái thiết tại Ukraine. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Ukraine đã hỗ trợ bảo đảm an toàn và sơ tán công dân Việt Nam tại Ukraine và mong muốn chính quyền Ukraine tiếp tục hỗ trợ bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc tại Ukraine.

Tại cuộc gặp Thái tử Kuwait Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp Kuwait tăng cường đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực mới như tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực phẩm Halal. Thái tử Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah khẳng định Kuwait coi Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á; sẵn sàng mở rộng hợp tác du lịch, lao động và lĩnh vực thực phẩm Halal với Việt Nam và ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác với Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC). Thái tử Kuwait nhất trí sẽ cùng Việt Nam phối hợp xử lý các vướng mắc tại Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, coi đây là dự án có ý nghĩa biểu tượng cho thành công của quan hệ song phương.