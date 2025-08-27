Tổng thống Trump dọa cấm vận cả Nga lẫn Ukraine

Nói với báo chí trong cuộc họp nội các ngày 26.8 tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cảnh báo Nga sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng nếu không đồng ý ngừng bắn, nhưng Ukraine cũng "không hẳn là vô tội", theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 26.8 ẢNH: REUTERS

"Tôi đang dự tính điều rất nghiêm túc và sẽ làm nếu bắt buộc, nhưng tôi muốn thấy (cuộc xung đột) chấm dứt. Chúng ta có các lệnh cấm vận kinh tế. Tôi đang nói về kinh tế vì chúng ta sẽ không bước vào một cuộc chiến tranh thế giới. Một cuộc chiến tranh kinh tế sẽ rất tồi tệ và nó sẽ tồi tệ cho Nga và tôi không muốn điều đó. (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky cũng không hẳn là vô tội", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng hàng ngàn người, chủ yếu là người trẻ, đang bỏ mạng trên chiến trường mỗi tuần và ông nhấn mạnh sẽ làm mọi điều để ngăn chặn điều đó lại, gồm cấm vận, đánh thuế nặng nề lên Nga, Ukraine hoặc bất cứ ai liên quan.

Dù đã đe dọa từ lâu, Tổng thống Trump đã trì hoãn việc cấm vận Nga nhằm mục đích thúc đẩy Moscow tham gia đàm phán hòa bình. Chủ nhân Nhà Trắng muốn Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Zelensky gặp nhau nhưng Moscow chưa đồng ý.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc phỏng vấn với NBC News gần đây đã lặp lại vấn đề về tính chính danh của Tổng thống Zelensky, gợi ý chỉ ký thỏa thuận hòa bình với người có thẩm quyền chính thức.

Tại cuộc họp ngày 26.8, Tổng thống Trump được cho là đã bác bỏ lo ngại này, theo đài RT. "Không quan trọng họ nói gì. Tất cả mọi người đều đang làm dáng. Đó chỉ là điều nhảm nhí", ông Trump nói.