Chiến sự Ukraine ngày 1.278: Ông Zelensky không nhượng bộ về Crimea, Nga ra điều kiện

Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu nhân ngày quốc khánh Ukraine 24.8 ảnh: văn phòng tổng thống ukraine

Thách thức cho đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Trong bài phát biểu nhân ngày quốc khánh Ukraine hôm 24.8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cam kết sẽ có ngày Ukraine giành lại Crimea, bán đảo Nga sáp nhập hồi năm 2014.

Không dừng lại ở đó, nhà lãnh đạo cũng tự tin rằng Ukraine sẽ lấy lại các khu vực khác hiện do Nga kiểm soát, bao gồm Donetsk và Luhansk, cũng như một phần Kherson và Zaporizhzhia.

Trong khi làm trung gian cho nỗ lực hòa bình giữa Moscow và Kyiv, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhấn mạnh Ukraine sẽ không thể lấy lại bán đảo Crimea, gọi đây là viễn cảnh "bất khả thi".

Nga nói không có kế hoạch cho cuộc gặp Putin - Zelensky

Cùng ngày 24.8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc các nước phương Tây đang âm mưu ngăn cản cuộc thương thuyết nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

"Họ (phương Tây) chỉ đang tìm cớ để cản trở đàm phán diễn ra", ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Rossiya phát sóng hôm 24.8.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga chỉ trích Tổng thống Zelensky "luôn khăng khăng yêu cầu, đưa ra các điều kiện, ra yêu sách phải gặp bằng mọi giá" với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Lavrov cũng cáo buộc giới chức Kyiv tìm cách gây gián đoạn quy trình đã được Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đề ra và đạt được những kết quả vô cùng khả quan.

Vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine

Hôm 24.8, trong chuyến thăm Kyiv, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định việc đảm bảo an ninh cho Ukraine "không phải là điều mà Nga có thể lựa chọn". Thay vào đó, nhà lãnh đạo khẳng định đây là quyền của Ukraine và các đối tác phương Tây, AFP đưa tin.

Ông Carney cũng giải thích lý do tại sao các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải can thiệp vào vấn đề Ukraine. Vì nếu không, Nga sẽ không ngừng tấn công, theo quan điểm của phương Tây.

Nga đạt thêm bước tiến tại mặt trận phía đông Ukraine

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Đài NBC News phát sóng hôm 24.8, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng việc đảm bảo an ninh nên được trao cho một nhóm các nước, bao gồm các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhóm này có thể mở rộng cho Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và những nước khác.

Ông Lavrov cũng làm rõ NATO phải không bao giờ kết nạp Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg cũng đến Kyiv hôm 24.8, và Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko cho biết đã thảo luận vấn đề bảo đảm an ninh với quan chức Mỹ.

Mảnh vỡ tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất được phát hiện ở tỉnh Kursk của Nga hôm 26.11.2024 ảnh: bộ quốc phòng nga

Ukraine tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga

Hôm 24.8, quân đội Ukraine cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công một cơ sở tại cảng Ust-Luga, nằm ở vùng tây bắc của Nga, gần biển Baltic, và một cơ sở lọc dầu ở vùng Samara, theo Reuters.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đánh chặn ít nhất 95 UAV của Ukraine trên khắp hơn 12 khu vực của Nga vào ngày 24.8.

Còn theo nhà máy điện hạt nhân Kursk, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một UAV phát nổ gần nhà máy sau nửa đêm 23.8, gây hư hại cho một máy biến áp phụ và buộc lò phản ứng số 3 phải giảm 50% công suất vận hành.

Cùng ngày, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận lượng phóng xạ gần nhà máy điện hạt nhân Kursk vẫn ở mức bình thường sau khi bị máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công. Nhà máy nằm cách biên giới Ukraine khoảng 60 km.

Hôm 23.8, báo The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ không nêu tên tiết lộ Lầu Năm Góc đã ngăn cản Ukraine dùng tên lửa Mỹ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Theo tờ báo, Bộ Quốc phòng Mỹ yêu cầu chính quyền Kyiv ngừng phóng tên lửa tầm xa ATACMS vào cuối mùa xuân năm nay. Điều này gắn liền với chính sách của Tổng thống Trump nhằm thuyết phục Nga ngồi vào bàn đàm phán.

Nga liên tục kiểm soát thêm làng ở tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine ảnh: bộ quốc phòng nga

Nga kiểm soát thêm làng ở Dnipropetrovsk

TASS dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát khu định cư Filiya của Dnipropetrovsk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trước Filiya, lực lượng Nga lần lượt kiểm soát 5 khu định cư gồm: Dachnoye, Maliyevka, Yanvarskoye, Voronoye và Novogeorgiyevka. Như vậy, Filiya là khu định cư thứ 6 tại Dnipropetrovsk hiện thuộc quyền kiểm soát của phía Nga.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Cũng trong ngày 24.8, Nga và Ukraine thông báo đã trao đổi 146 tù binh sau nỗ lực trung gian của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).