Chiến sự Ukraine ngày 1.277: Nga đạt thêm bước tiến, Kyiv gặp bài toán tài chính

Quân đội Nga ngày 23.8 tuyên bố kiểm soát thêm 2 thị trấn ở Donetsk, miền đông Ukraine, gồm Sredneye và Kleban-Byk, AFP đưa tin. Diễn biến này tạo thêm sức ép cho lực lượng phòng thủ của Kyiv ở cánh đông. Kleban-Byk được xem là cứ điểm phòng thủ quan trọng trên đường hướng đến thành phố Kramatorsk, trung tâm hậu cần của Ukraine tại Donetsk.

Trước đó trong ngày 22.8, lực lượng Nga đã tuyên bố kiểm soát 3 khu định cư ở Donetsk. Những bước tiến liên tục của Moscow tại khu vực tiếp tục diễn ra theo hướng có lợi cho Nga, trong bối cảnh chưa rõ một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra trong tương lai gần hay không.

Ukraine tấn công, dòng chảy dầu Nga tới Hungary-Slovakia bị gián đoạn

Theo nhóm giám sát chiến trường DeepState thân Ukraine, mũi tiến công chủ yếu của lực lượng Moscow hiện tập trung vào khu vực thành phố Pokrovsk thuộc Donetsk, nơi binh sĩ Nga đang ngày một áp sát phía đông bắc trung tâm hậu cần vốn từng có khoảng 60.000 cư dân. Lực lượng Nga tìm cách khép gọng kìm bao vây cụm lực lượng Ukraine quanh Pokrovsk, trong khi phòng tuyến của Ukraine liên tục bị đẩy lui, theo Kyiv Independent ngày 22.8.

Quân đội Ukraine ngày 23.8 đăng ảnh buổi tập bắn của Lữ đoàn độc lập số 113 ẢNH: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.8 tuyên bố đã đánh chặn 160 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, đồng thời các đợt tấn công đã gây thiệt hại lên hạ tầng quân sự Ukraine ở 143 khu vực. Moscow cáo buộc cuộc tấn công bằng UAV Ukraine vào tỉnh Volgograd (Nga) trong rạng sáng 23.8 đã khiến 3 người bị thương.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết trong tối ngày 22, rạng sáng 23.8, lực lượng Ukraine đã đánh chặn 49 UAV kiểu Shahed của Nga. Ukraine khẳng định đã dùng UAV tập kích hạ tầng đường sắt của Nga tại tỉnh Rostov và Volgograd, khiến gần 40 chuyến tàu bị hoãn.

Tổn thất đáng chú ý của Không quân Ukraine là việc phi công tiêm kích MiG-29 của nước này đã thiệt mạng ngày 23.8 sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Kyiv thông tin thiếu tá Serhii Bondar, phi công lái tiêm kích MiG-29 đã thiệt mạng trong quá trình hạ cánh. Nguyên nhân và hoàn cảnh cụ thể của sự việc vẫn đang được làm rõ.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành tại tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine ngày 20.8 ẢNH: REUTERS

Ukraine cảnh báo về cuộc tập trận Nga - Belarus

Bộ Ngoại giao Ukraine đã cảnh báo chính quyền Belarus về việc có các hành động khiêu khích khi tổ chức cuộc tập trận chung “Zapad” giữa Nga và Belarus, dự kiến diễn ra ngày 12 - 16.9.

“Việc Nga tăng cường quân đội gần biên giới Ukraine trong năm 2021 - 2022 diễn ra trong khuôn khổ tập trận Zapad 2021. Chúng tôi cảnh báo Minsk không thực hiện những hành động khiêu khích liều lĩnh”, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố, theo Reuters.

Quân đội Ukraine cũng cảnh báo Belarus không tiếp cận biên giới, duy trì thận trọng và không khiêu khích. Kyiv đã kêu gọi các đối tác châu Âu duy trì cảnh giác.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bác bỏ ý kiến nói rằng Minsk sẽ sử dụng cuộc tập trận để tấn công các nước láng giềng, coi đó là điều "hoàn toàn vô lý". Bộ Quốc phòng Belarus cho biết cuộc tập trận Zapad 2025 sẽ gồm các nội dung diễn tập kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung Oreshnik do Nga sản xuất.

Hỏa hoạn tại những tòa nhà ở tỉnh Zakarpattia, Ukraine ngày 21.8 sau cuộc không kích của Nga ẢNH: AFP

Ukraine chịu sức ép tài chính

Bộ Tài chính Ukraine cho biết chính phủ nước này sẽ nhận được 37,4 tỉ USD tài trợ quốc tế trong thời hạn 2 năm (2026 - 2027), tuy nhiên một nửa còn lại chưa được giải ngân, Kyiv Post đưa tin ngày 23.8.

Bộ Tài chính Ukraine nêu rằng đất nước sẽ cần 74,8 tỉ USD trong 2 năm tới để đảm bảo ngân sách, nếu cuộc chiến tiếp diễn trong năm 2026. Tuy nhiên, hiện nay một nửa số tiền trên vẫn đang trong giai đoạn đàm phán.

Các chương trình tài trợ tài chính cho Ukraine ban đầu ước tính giao tranh kết thúc trong năm 2025, song tình hình hiện nay có những dấu hiệu cho thấy xung đột Nga - Ukraine nhiều khả năng kéo dài sang năm sau.

Ngân hàng Trung ương Ukraine (NBU) dự báo kịch bản ban đầu là Ukraine sẽ nhận 35 tỉ USD trong năm 2026, và 30 tỉ USD năm 2027 từ các đối tác nước ngoài.

Ukraine dự kiến nhận 54 tỉ USD tài trợ năm nay và hiện nước này đã nhận 24 tỉ USD. NBU cho biết khoản tài trợ năm nay có thể bù đắp vào chi tiêu cho năm sau.

Theo Trường Kinh tế Kyiv (KSE) ở Ukraine, trong gần 28 tỉ USD ngân sách nhà nước được phân bổ cho quý 1/2025, Ukraine đã chi gần 21 tỉ USD, tương đương 75%, cho quốc phòng và an ninh khi cuộc xung đột với Nga tiếp diễn.