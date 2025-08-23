Chiến sự Ukraine ngày 1.276: Kyiv tấn công đường ống dầu Nga, ông Trump nổi giận?

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 22.8 thông báo nguồn cung cấp dầu mỏ từ Nga sang Hungary đã bị đóng lại sau khi Ukraine tấn công đường ống Druzhba lần thứ ba trong tháng này, theo đài RT. Slovakia cũng xác nhận thông tin vụ tấn công.

Tỉnh trưởng Bryansk (Nga) Alexander Bogomaz ngày 22.8 nói rằng trạm bơm dầu Unecha tại tỉnh, nơi đường ống dầu Druzhba chạy qua, đã bị cháy do vụ tấn công bằng UAV và tên lửa của Ukraine nhưng đám cháy đã được dập tắt.

Khói bốc lên từ trạm bơm dầu Unecha trong một vụ hỏa hoạn tại quận Unechsky, tỉnh Bryansk (Nga) ngày 21.8.2025, trong hình ảnh lấy từ video trên mạng xã hội ẢNH: REUTERS

Theo đài RT, Ukraine đã tấn công hai lần vào ngày 13.8 và 18.8. Quân đội Ukraine cũng xác nhận đã điều máy bay không người lái (UAV) tấn công một trạm bơm dầu chính tại tỉnh Bryansk của Nga ngày 21.8.

Đường ống Druzhba dẫn dầu thô từ Nga và Kazakhstan đến các cơ sở lọc dầu tại Hungary, Slovakia, CH Czech, Đức và Ba Lan. Đường ống này chạy qua lãnh thổ Ukraine và là nguồn cung chính cho Hungary và Slovakia.

"Đây là cuộc tấn công nhằm vào an ninh năng lượng của nước chúng tôi, một nỗ lực nữa nhằm lôi kéo chúng tôi vào cuộc chiến", Ngoại trưởng Szijjarto viết trên Facebook.

Khó đoán ý ông Trump trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine

Thủ tướng Hungary Viktor Orban được cho là đã viết thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump để thông báo về các vụ tấn công. Hãng TASS ngày 22.8 dẫn bài đăng của ông Balazs Orban, cố vấn chính trị của Thủ tướng Hungary, cho biết Tổng thống Trump đã phản hồi và nói giận dữ về hành động trên.

"Năm ngày trước, ngay trước cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công UAV vào đường ống dầu Druzhba tại Nga. Đường ống này cung cấp cho Hungary và Slovakia, hai nước không còn phương tiện nào khác để nhập khẩu dầu thô. Hungary ủng hộ Ukraine với điện và xăng, đáp lại, họ oanh tạc đường ống cung cấp cho chúng tôi. Hành động rất không thân thiện", Thủ tướng Hungary viết.

Sau đó, ông Trump được cho là đã hồi đáp: "Viktor, tôi không thích nghe chuyện này. Tôi rất giận về việc đó". Nhà lãnh đạo bày tỏ sự ủng hộ dành cho Hungary và Slovakia, xác nhận rằng ông xem Thủ tướng Orban là "người bạn tuyệt vời" và ký tên "Donald".

Ông Balazs Orban đăng bức thư lên Facebook nhưng không nói rõ được gửi vào ngày nào. Nhà Trắng chưa xác nhận thông tin này.

Ngoại trưởng Hungary Szijjarto cho biết đã cùng người đồng cấp Slovakia gửi thư lên Liên minh châu Âu (EU) để yêu cầu có biện pháp ngăn chặn Ukraine tấn công đường ống Druzhba. Hungary và Slovakia là 2 nước EU được đặc cách để nhập khẩu dầu mỏ Nga mà không bị cấm vận.

Nga - Ukraine tiếp tục tấn công qua lại

Các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã khiến 2 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong 24 giờ qua, các quan chức khu vực của Ukraine cho biết ngày 22.8.

Lực lượng Ukraine đã bắn hạ 46 trong số 55 UAV, bao gồm UAV tấn công loại Shahed và máy bay mồi nhử, do Nga phóng đến vào ban đêm, theo trang The Kyiv Independent dẫn thông báo của Không quân Ukraine.

Crimea trở thành điểm đến lý tưởng của du khách Nga sau sự cố tràn dầu

Cùng ngày, Hải quân Ukraine tuyên bố đã tấn công một căn cứ UAV của Nga tại cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea. Theo tuyên bố, Ukraine đã phá hủy 3 UAV Mohajer-6 và hai máy bay Forpost tại sân bay Khersones trên bán đảo.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát các khu định cư Rusyn Yar, Volodymyrivka và Katerynivka ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Trong tuần từ ngày 16-22.8, Nga đã giành được 9 khu định cư tại Donetsk và Dnipropetrovsk.

Nga và Ukraine không bình luận về các tuyên bố trên của nhau.

Nga nói không có kế hoạch cho cuộc gặp Putin - Zelensky

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22.8 nói rằng không có cuộc gặp nào giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được lên kế hoạch, và nhà lãnh đạo Nga sẽ sẵn sàng cho cuộc gặp khi một chương trình nghị sự được hình thành.

"Không có cuộc gặp nào đang được lên kế hoạch. Tổng thống Putin sẽ sẵn sàng gặp ông Zelensky nếu chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh được chuẩn bị. Hiện tại, chương trình nghị sự này hoàn toàn chưa sẵn sàng", ông Lavrov nói với NBC News.

Ngoài ra, ông Lavrov cho rằng Nga đã đồng ý thể hiện sự linh hoạt đối với một số vấn đề mà Tổng thống Trump nêu ra tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tuần trước, nhưng cáo buộc Ukraine không thể hiện sự linh hoạt tương tự trong các cuộc đàm phán với ông Trump và các đồng minh châu Âu sau đó tại Nhà Trắng.

"Ông ấy (Trump) đã chỉ rõ - điều này rất rõ ràng với tất cả mọi người rằng có một số nguyên tắc mà Washington tin rằng phải được chấp nhận, bao gồm việc Ukraine không được gia nhập NATO, thảo luận về các vấn đề lãnh thổ, và ong Zelensky đã nói không với mọi thứ", ông Lavrov nói.

UAV phát nổ ở Ba Lan, Warsaw cáo buộc Nga ‘khiêu khích’

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng Nga đang làm mọi cách để ngăn cản cuộc gặp giữa ông và ông Putin, đồng thời kêu gọi các đồng minh của Kyiv áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Moscow nếu nước này không thể hiện sự quan tâm đến hòa bình, theo Reuters.

Ông Zelensky đã nhiều lần kêu gọi ông Putin gặp nhau. Tại hội nghị ở Nhà Trắng tuần này, Tổng thống Trump đã gọi điện cho Tổng thống Putin và cho biết người đồng cấp Nga đã đồng ý gặp ông Zelensky. Tuy nhiên, Trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov sau đó chỉ nói lãnh đạo Nga và Mỹ bày tỏ sự ủng hộ tiếp tục tham vấn trực tiếp giữa Moscow và Kyiv, gồm ý tưởng tăng cấp đối thoại.

"Người Nga đang làm mọi thứ để ngăn cản cuộc gặp diễn ra. Không như Nga, Ukraine không sợ bất kỳ cuộc gặp nào với các nhà lãnh đạo", ông Zelensky nói.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết sẽ chờ xem liệu lãnh đạo Nga và Ukraine có chấp nhận làm việc cùng nhau hay không. Chủ nhân Nhà Trắng cũng tỏ ra không chắc rằng ông có nên xuất hiện tại cuộc gặp đó hay không, nhưng ông nói tốt rằng hơn là ông không nên có mặt, theo Reuters.

Mặt khác, phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Kyiv, ông Zelensky nói rằng hai bên đã thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (trái) bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Kyiv ngày 22.8 ẢNH: REUTERS

Nhà lãnh đạo cho rằng những đảm bảo này nên tương tự như Điều 5 của NATO, quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên của liên minh được coi là tấn công vào tất cả các thành viên.

"Đây là khởi đầu của một nỗ lực lớn, và không hề dễ dàng, bởi vì các đảm bảo bao gồm những gì các đối tác của chúng tôi có thể cung cấp cho Ukraine, cũng như lực lượng quân đội Ukraine cần phải như thế nào, và chúng tôi có thể tìm cơ hội ở đâu để quân đội duy trì sức mạnh", ông Zelensky nói.

Vị tổng thống cũng kêu gọi các đồng minh gây áp lực để Nga đạt được "một lập trường tối thiểu mang tính xây dựng".

Thủ tướng Estonia Kristen Michal cùng ngày tuyên bố sẵn sàng đưa một tiểu đoàn đến Ukraine tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình.