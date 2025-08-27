Tổng thống Trump nêu lý do kịch bản thượng đỉnh Nga - Ukraine bế tắc

Cụ thể, ông Trump nói ông Putin không thích ông Zelensky. Tổng thống Mỹ nêu thêm: "Thực ra họ không thích nhau. Tôi cũng có người tôi không thích và tôi sẽ không muốn gặp những người đó".

Chủ nhân Nhà Trắng thời gian qua đã gây sức ép nhằm thúc giục hai Tổng thống Putin - Zelensky gặp nhau để thống nhất giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine. Trong ngày 25.8, ông Trump cảnh báo sẽ có hậu quả lớn nếu hai nhà lãnh đạo không sớm tổ chức cuộc gặp song phương.

Ông Trump giải thích lý do ông Putin không muốn gặp lãnh đạo Ukraine

Ông Trump cũng tiết lộ đã gọi điện cho Tổng thống Putin, kể từ sau khi Tổng thống Mỹ gặp ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu hôm 18.8. Ông Trump bày tỏ sự thất vọng khi lời nói của chủ nhân Điện Kremlin mâu thuẫn với các hành động quân sự của Nga. "Mỗi khi tôi có cuộc trò chuyện tốt với ông ấy (Putin), thì một quả bom được thả xuống thủ đô Kyiv (Ukraine) hay những nơi khác, và tôi rất bất bình về điều đó", ông Trump nói. Phía Nga chưa bình luận về tuyên bố này.

Tổng thống Ukraine Zelensky liên tục nhấn mạnh chỉ một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nga và Ukraine là cách hiệu quả nhất để tháo gỡ tình trạng đàm phán bế tắc. Dù vậy, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần trước nêu rằng Moscow không thấy lý do gì để tham gia cuộc đàm phán không mang lại kết quả thực chất. Ông Lavrov nói hiện hai bên chưa có một chương trình nghị sự cấp cao phục vụ hội đàm song phương giữa lãnh đạo hai nước.

Quân đội Ukraine diễn tập tại tỉnh Zaporizhzhia ngày 25.8 Ảnh: Reuters

Các quan chức Mỹ và châu Âu đầu tuần này tiếp tục thảo luận về tình hình xung đột tại Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 25.8 đã có cuộc điện đàm với những người đồng cấp ở Ukraine và các nước đồng minh châu Âu, AFP đưa tin. Theo đó, các bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao để dừng xung đột Nga - Ukraine bằng một giải pháp hòa bình lâu dài.

Ukraine cũng tiếp tục nhận được cam kết hỗ trợ từ phương Tây. Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil ngày 25.8 có chuyến thăm đến Kyiv. Ông Klingbeil khẳng định Berlin sẽ tham gia vào quá trình đảm bảo an ninh cho Ukraine và cho biết thêm Đức có kế hoạch huy động hơn 10 tỉ USD để hỗ trợ Ukraine đến năm 2026.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty khẳng định nếu cần thiết, nước này sẵn sàng gửi quân đến Ukraine sau khi cuộc xung đột kết thúc. Trong khi tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 25.8 cho biết Washington sẽ tham gia đảm bảo an ninh Ukraine, nhưng châu Âu sẽ đóng vai trò chính trong quá trình này.

Trong diễn biến khác, Reuters hôm qua dẫn các nguồn thạo tin cho biết các quan chức Nga và Mỹ đang đàm phán một số thỏa thuận năng lượng. Các thỏa thuận bao gồm việc cho phép Nga mua thiết bị từ Mỹ để phát triển dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), hay để doanh nghiệp Mỹ tham gia dự án dầu khí của Nga. Washington và Moscow chưa bình luận về thông tin này.