Tổng thống Trump nhầm tên Thống đốc Michigan với 2 người khác

Ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 25.8 ẢNH: REUTERS

Phát biểu tại phòng Bầu dục hôm 25.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhầm lẫn về tên của Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer, khi gọi bà là "Kristi Whitman", theo trang Mlive.

Dường như nhà lãnh đạo nhầm lẫn và ghép tên của hai người, là Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem và cựu Thống đốc New Jersey Christine Whitman (nhiệm kỳ 1994-2001).

Ông Trump khi đó đang đề cập thông tin chính phủ liên bang có thể điều Vệ binh Quốc gia đến nhiều thành phố để đối phó tội phạm, trước khi đột nhiên chuyển sang chủ đề nỗ lực ngăn chặn loài cá chép châu Á xâm lấn tại Ngũ Đại Hồ.

"Tôi đã giúp bà Kristi một việc. Bà Kristi Whitman. Whitmer chứ. Đó là một việc giúp đỡ tốt, tôi nghĩ vậy, liên quan đến cá, loài cá chép", ông kể.

"Cá chép Trung Quốc, các vị từng nghe về nó chưa? Cá chép Trung Quốc. Nó đã xâm chiếm Ngũ Đại Hồ của các vị. Các vị biết chuyện đó rồi đúng không? Và [bà Whitmer] đến, bà ấy muốn biết liệu chúng tôi có thể làm gì đó về việc này không, và tôi nói rằng tôi sẽ làm", ông Trump nói tiếp.

Nhà lãnh đạo đề cập một bản ghi nhớ được ban hành trong năm nay, trong đó khẳng định cam kết của chính phủ liên bang trong việc ngăn chặn loài cá chép châu Á xâm nhập vào Ngũ Đại Hồ.

Phát biểu liên quan đến Thống đốc Whitmer và vấn đề cá chép được đưa ra trong một buổi lễ, khi ông Trump ký ban hành 2 sắc lệnh hành pháp về việc việc bảo lãnh không cần tiền mặt và huấn luyện lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Trước đó, Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem đã có bài phát biểu trong buổi lễ.