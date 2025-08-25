Dấu vết lạ trên mu bàn tay của Tổng thống Trump

Dấu vết lạ trên tay ông Trump hôm 22.8 ẢNH: AFP

Những dấu vết lạ trên hai mu bàn tay của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trở thành một chủ đề thảo luận trong những ngày gần đây và điều này càng gây thêm sự tò mò khi cựu cầu thủ bóng chày Roger Clemens hôm nay (25.8) đăng đoạn video ghi lại cảnh ông chơi golf cùng nhà lãnh đạo.

Nhiều người bắt đầu chú ý từ hôm 22.8 (giờ Mỹ), khi ông Trump xuất hiện trước ống kính với lớp trang điểm nào đó bôi trên mu bàn tay phải, theo trang News.com.au.

Lớp trang điểm tương tự lại xuất hiện trong một bức ảnh ông Trump chụp cùng người hâm mộ tại một câu lạc bộ golf.

Hình ảnh thứ 3 xuất hiện khi ông Clemens chơi golf với Tổng thống Trump. "Ngày tuyệt vời tại Trump National Washington D.C. cùng Tổng thống", ông Clemens viết trên Instagram.

Vết bầm trên mu bàn tay trái của ông Trump ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE DAILY BEAST

Đoạn video đăng kèm cho thấy hình ảnh bất thường khác, lần này là bàn tay còn lại của ông Trump. Không có lớp trang điểm nào, nhưng bàn tay lộ rõ vết bầm.

Trên thực tế, người lớn tuổi dễ bị các vết bầm do da và mạch máu dễ bị tổn thương hơn. Trong khi đó, ông Trump hiện đã 79 tuổi và là tổng thống cao tuổi thứ 2 trong lịch sử Mỹ chỉ sau người tiền nhiệm Joe Biden.

Về tình trạng đổi màu trên tay ông Trump, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt dẫn lại lời bác sĩ riêng của tổng thống là ông Sean Barbabella cho biết đó là kết quả của việc "bắt tay thường xuyên".

"Những bức ảnh gần đây của tổng thống cho thấy vết bầm nhẹ trên mu bàn tay. Điều này phù hợp với tình trạng kích ứng mô mềm nhẹ do bắt tay thường xuyên và do việc sử dụng aspirin, vốn là một phần trong phác đồ phòng ngừa tim mạch tiêu chuẩn", bác sĩ Barbabella viết trong một lá thư được bà Leavitt đọc.