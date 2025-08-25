Nga nhượng bộ đáng kể để chấm dứt chiến sự Ukraine?

Phó tổng thống Mỹ JD Vance ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 25.8 dẫn lời Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói Nga đã có "những nhượng bộ đáng kể" hướng đến dàn xếp với Ukraine, đồng thời bày tỏ sự tự tin về tiến triển dù chưa có dấu hiệu rõ ràng rằng cuộc xung đột đang gần kết thúc.

Theo ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhượng bộ rằng Ukraine sẽ nhận những đảm bảo an ninh nhằm mục đích phòng vệ.

"Tôi nghĩ rằng người Nga đã có những nhượng bộ đáng kể đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên trong suốt 3 năm rưỡi của cuộc xung đột này", ông Vance phát biểu.

Nga chưa phản ứng về phát biểu trên. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 24.8 rằng một nhóm các quốc gia, trong đó có các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nên là những bên bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Moscow vốn phản đối sự hiện diện của binh sĩ NATO tại Ukraine. Hãng TASS ngày 24.8 dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov cho biết việc bảo đảm an ninh cho Ukraine thông qua "sự can thiệp quân sự nước ngoài tại một phần lãnh thổ Ukraine" sẽ là điều không thể chấp nhận đối với Nga.

Trong một diễn biến khác, AFP ngày 25.8 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng cuộc gặp với Tổng thống Putin là "con đường hiệu quả nhất để tiến tới", trong bối cảnh 2 bên trao đổi tù binh và Ukraine kỷ niệm quốc khánh (24.8).

Sau khi Tổng thống Trump nỗ lực làm trung gian cho một hội nghị thượng đỉnh Ukraine - Nga, hy vọng hòa bình đã giảm khi Nga loại trừ khả năng diễn ra một cuộc gặp ngay lập tức giữa ông Putin và ông Zelensky.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng "hình thức đối thoại trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo là cách tiến tới hiệu quả nhất", đồng thời nhắc lại lời kêu gọi về một hội nghị thượng đỉnh song phương với ông Putin.

Nga chưa lập tức bình luận về phát biểu trên của nhà lãnh đạo Ukraine.