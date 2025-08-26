Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ukraine bất ngờ phản công ở Donetsk ?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
26/08/2025 05:27 GMT+7

Quân đội Ukraine sáng qua 25.8 thông báo đã có 159 cuộc đụng độ giữa lực lượng Ukraine và Nga tại những điểm nóng chiến sự trong vòng 24 giờ, với tâm điểm nằm ở mặt trận TP.Pokrovsk (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine), theo báo Ukrainska Pravda.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 24.8 tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát một số khu định cư ở Donetsk, gồm Mykhailivka và Volodymyrivka nằm gần Pokrovsk, cùng khu Zelenyi Hai ở phía tây tỉnh này. Báo cáo từ Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) ngày 24.8 nêu rằng quân đội nước này đã tái kiểm soát thêm khu định cư Novomykhailivka thuộc Donetsk. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24.8 tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát khu định cư Filia ở tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine, nằm phía tây Donetsk, theo TASS.

Mỹ bán tên lửa tầm bắn hơn 400 km cho Ukraine?

Trong một diễn biến khác, ngày 24.8, Reuters dẫn lời Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng Nga đã có "những nhượng bộ đáng kể" để chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Cùng ngày 24.8, trả lời phỏng vấn Đài NBC của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định nước này "không quan tâm đến lãnh thổ Ukraine", mà lo ngại về những người sống ở các nơi đó. Ông giải thích mục tiêu của Moscow là loại bỏ mọi mối đe dọa an ninh đối với Nga xuất phát từ lãnh thổ Ukraine, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người Nga và những người nói tiếng Nga.

- Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine tại tỉnh Donetsk (ảnh chụp ngày 24.8)

Ảnh: Reuters

Tại Kyiv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tái khẳng định lập trường không nhượng bộ lãnh thổ. Trong bài phát biểu nhân ngày Quốc khánh Ukraine 24.8, ông Zelensky cam kết sẽ có ngày Ukraine giành lại Crimea, bán đảo mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi năm 2014. Ông cũng tự tin rằng Kyiv sẽ giành lại những vùng lãnh thổ khác của Ukraine mà Moscow đang kiểm soát.

Tin liên quan

Nga nhượng bộ đáng kể để chấm dứt chiến sự Ukraine?

Nga nhượng bộ đáng kể để chấm dứt chiến sự Ukraine?

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Nga nhượng bộ đáng kể khi chấp nhận việc đảm bảo an ninh cho Ukraine và không dựng lên một chế độ khác ở Kyiv.

Khám phá thêm chủ đề

ukraine nga ông Zelensky
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận