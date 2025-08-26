Ukraine bất ngờ phản công ở Donetsk ?

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 24.8 tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát một số khu định cư ở Donetsk, gồm Mykhailivka và Volodymyrivka nằm gần Pokrovsk, cùng khu Zelenyi Hai ở phía tây tỉnh này. Báo cáo từ Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) ngày 24.8 nêu rằng quân đội nước này đã tái kiểm soát thêm khu định cư Novomykhailivka thuộc Donetsk. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24.8 tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát khu định cư Filia ở tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine, nằm phía tây Donetsk, theo TASS.

Mỹ bán tên lửa tầm bắn hơn 400 km cho Ukraine?

Trong một diễn biến khác, ngày 24.8, Reuters dẫn lời Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng Nga đã có "những nhượng bộ đáng kể" để chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Cùng ngày 24.8, trả lời phỏng vấn Đài NBC của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định nước này "không quan tâm đến lãnh thổ Ukraine", mà lo ngại về những người sống ở các nơi đó. Ông giải thích mục tiêu của Moscow là loại bỏ mọi mối đe dọa an ninh đối với Nga xuất phát từ lãnh thổ Ukraine, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người Nga và những người nói tiếng Nga.

Binh sĩ Ukraine tại tỉnh Donetsk (ảnh chụp ngày 24.8) Ảnh: Reuters

Tại Kyiv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tái khẳng định lập trường không nhượng bộ lãnh thổ. Trong bài phát biểu nhân ngày Quốc khánh Ukraine 24.8, ông Zelensky cam kết sẽ có ngày Ukraine giành lại Crimea, bán đảo mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi năm 2014. Ông cũng tự tin rằng Kyiv sẽ giành lại những vùng lãnh thổ khác của Ukraine mà Moscow đang kiểm soát.