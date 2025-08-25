Sân bay đóng cửa, máy bay chở khách Nga đáp khẩn xuống quốc gia NATO

Chiếc máy bay chở khách của Hãng hàng không AlMasria Universal Airlines (Ai Cập) cất cánh từ thành phố Sharm El Sheikh ở Ai Cập trên hành trình sang St. Petersburg. Tuy nhiên, máy bay đã buộc phải hạ cánh xuống sân bay Tallinn tại thủ đô cùng tên của Estonia, quốc gia NATO nằm sát Nga, trang The Kyiv Independent ngày 25.8 dẫn lại bản tin của báo Postimees cho biết.

Chiếc máy bay, được cho là chỉ chở du khách Nga, hạ cánh tại Tallinn vào lúc 5 giờ 33 ngày 24.8 (giờ địa phương). Gần 6 giờ sau, máy bay mới có thể tiếp tục hành trình sang St. Petersburg.

Hình ảnh được cho là liên quan vụ cháy tại cảng nhiên liệu Ust-Luga ở Leningrad gần St. Petersburg hôm 24.8 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH UKRAINSKA PRAVDA

"Máy bay được điều hướng để hạ cánh tại Tallinn vì không thể đáp xuống sân bay Pulkovo (St. Petersburg) do bị đóng cửa tạm thời", bà Margot Holts, Giám đốc Truyền thông và Marketing của sân bay Tallinn nói.

Bà Holts bổ sung rằng trong toàn bộ thời gian này, hành khách và phi hành đoàn không được phép rời khỏi máy bay vì đang trên lãnh thổ Estonia. Không rõ có bao nhiêu người trên chiếc máy bay nói trên.

Rạng sáng 24.8, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công một cảng nhiên liệu tại tỉnh Leningrad bao quanh St. Petersburg và một nhà máy lọc dầu tại tỉnh Samara.

Một nguồn tin của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận với The Kyiv Independent rằng cơ quan này đứng sau vụ tấn công tại Leningrad. Reuters đưa tin vụ tấn công gây đám cháy khổng lồ tại cảng xuất khẩu nhiên liệu Ust-Luga do tập đoàn Novatek vận hành ở Leningrad.

Cơ quan hàng không dân dụng Rosaviatsia của Nga thông báo các chuyến bay đã bị hoãn lại nhiều giờ, gồm tại sân bay Pulkovo ở Leningrad vì vụ tấn công.

Sau khi sân bay Pulkovo mở cửa trở lại, chiếc máy bay chở khách nói trên cất cánh từ Tallinn vào 11 giờ 8 phút để sang St. Petersburg, theo tờ Kyiv Post.

Nga và Ukraine chưa bình luận về vụ máy bay hạ cánh khẩn tại Estonia. Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine là một phần chiến lược nhằm gây ảnh hưởng hậu cần cách xa tiền tuyến của Nga. Những vụ tấn công này đã làm gián đoạn hoạt động hàng không dân dụng tại Nga.