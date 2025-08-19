Máy bay cháy động cơ trên không, hành khách nhắn tin vĩnh biệt người thân

Chiếc máy bay gặp sự cố thuộc hãng hàng không Condor (Đức), cất cánh ngày 16.8 từ đảo Corfu (Hy Lạp), theo tờ Hindustan Times ngày 19.8. Chiếc Boeing 757, chuyến bay mang số hiệu DE 3665 dự kiến hạ cánh xuống sân bay Dusseldorf (Đức) vào 21 giờ 35 (giờ địa phương).

Tuy nhiên, sau gần 40 phút bay, động cơ máy bay bị cháy. Sau đó, máy bay phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Brindisi ở miền nam Ý.

Hình ảnh được cho là chụp lại chiếc Boeing 757 của Condor từ Corfu (Hy Lạp) bị cháy động cơ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEW YORK POST

Chiếc máy bay đang được kiểm tra kỹ thuật sau sự cố. Condor cho rằng vụ việc này chủ yếu do sự cố trong luồng không khí dẫn vào động cơ.

Lúc gặp nạn, máy bay được cho là đã đạt độ cao 36.000 feet (10.972 m). Phi hành đoàn đã phát hiện điều bất thường ở động cơ bên phải. Máy bay chở 273 hành khách và phi hành đoàn 8 thành viên đã phải hạ cánh khẩn.

Hãng Condor đã ra tuyên bố chính thức, xin lỗi về sự bất tiện nhưng nói rằng an toàn của hành khách là ưu tiên của công ty. Không có ai bị thương sau vụ việc.

Video cho thấy máy bay của hãng hàng không Condor cháy động cơ giữa trời

Hãng bay Đức cũng điều một máy bay khác đến để đưa toàn bộ hành khách sang Dusseldorf vào ngày 17.8.

Một số hành khách đã kể lại trải nghiệm kinh khủng trên chuyến bay DE 3665. Theo nhật báo Frankfurter Rundschau, một hành khách đã trở nên hoảng loạn khi phát hiện máy bay bị mất điện trong vài giây và giảm độ cao. Một hành khách khác lo sợ điều tồi tệ nhất sắp xảy ra nên đã gửi tin nhắn vĩnh biệt đến người thân. "Tôi đã gửi tin nhắn từ biệt vì tôi đã nghĩ rằng mọi thứ kết thúc rồi", vị khách chia sẻ.