Thế giới Kinh tế thế giới

Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
26/08/2025 09:09 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo sa thải bà Lisa Cook khỏi vị trí trong Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Ông Trump ngày 25.8 đã đăng lên mạng xã hội Truth Social văn bản thông báo sa thải Thống đốc Lisa Cook và có hiệu lực ngay lập tức.

Tổng thống Trump nhắc lại nội dung kiến nghị khởi tố mà Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) Bill Pulte đã gửi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi ngày 15.8. Ông Pulte cáo buộc bà Cook đã khai nơi thường trú là một căn chung cư ở bang Georgia, dù trước đó đã vay tiền mua nhà ở bang Michigan dưới dạng thế chấp và xác nhận đó là nơi ở chính.

Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook - Ảnh 1.

Thống đốc Fed Lisa Cook

ẢNH: REUTERS

Tại Mỹ, lãi suất thế chấp thường cao hơn khi mua từ căn nhà thứ 2 hoặc nhà để cho thuê, do vậy việc khai báo mua nhà làm nơi ở chính của bà Cook, được thực hiện hồi năm 2021, được cho là để hưởng những ưu đãi thế chấp, theo AP.

"Có đủ lý do để tin rằng bà (Cook) đã khai báo sai sự thật về những thỏa thuận thế chấp một lần hoặc nhiều hơn", nội dung văn bản sa thải bà Cook nêu trên có đoạn.

Theo ông Trump, Fed có vai trò quan trọng trong thiết lập lãi suất, quản lý dự trữ và các ngân hàng thành viên. Người dân Mỹ cần phải đảm bảo họ có thể tin tưởng các thành viên Fed giữ nhiệm vụ thiết lập chính sách.

Quyết định sa thải bà Cook từ Tổng thống Trump có thể tạo ra một cuộc đối đầu pháp lý kéo dài, nhiều khả năng cần đến phán quyết từ Tòa án Tối cao Mỹ. Diễn biến trên cũng có thể gây gián đoạn thị trường tài chính, theo Reuters.

Thống đốc Lisa Cook chưa phản hồi về tuyên bố sa thải từ ông Trump. Truyền thông Mỹ cho hay nếu đối đầu pháp lý, tòa án có thể phán bà Cook tiếp tục giữ chức vụ trong khi chờ tòa xử lý vụ việc.

Một số chuyên gia pháp lý cho rằng việc sa thải bà Cook có thể tạo điều kiện cho ông Trump bổ nhiệm thành viên mới vào Hội đồng Thống đốc Fed gồm 7 người, và tổng thống sẽ ưu tiên người có cùng quan điểm về việc hạ lãi suất.

7 thành viên hội đồng Fed bỏ phiếu về các quyết định tăng giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ và các quy định tài chính. Thành viên hội đồng do tổng thống Mỹ bổ nhiệm và được thượng viện Mỹ phê duyệt, có nhiệm kỳ 14 năm. Tuy nhiên, họ làm việc dưới tư cách cơ quan độc lập và tránh để bị chi phối bởi những sức ép chính trị.

