Tổng thống Trump 'đấu khẩu' Chủ tịch Fed Powell

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24.7 đã có chuyến thăm hiếm hoi đến trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Tại đó, ông Trump đã có màn đối chất với Chủ tịch Fed Jerome Powell trước mặt các phóng viên, khi đề cập chi phí cải tạo hạ tầng của Fed, Reuters đưa tin.

Tổng thống Trump (trái) gặp Chủ tịch Powell ngày 24.7 Ảnh: Reuters

Ông Trump nói chi phí cải tạo được báo cáo là 3,1 tỉ USD, so với mức dự kiến 2,5 tỉ USD. Ông Powell phản bác rằng ông chưa từng nghe về chi phí bị đội lên đó. Sau khi xem qua tài liệu do ông Trump đưa, Chủ tịch Fed nhấn mạnh con số hơn 3 tỉ USD nêu trên là do tính thêm cả quá trình cải tạo tòa nhà Martin, công trình mà ông Powell nói đã hoàn thành từ 5 năm trước. CNN đưa tin ông Powell tuần trước khẳng định quá trình cấp vốn và cải tạo trụ sở Fed luôn được cơ quan này giám sát nghiêm ngặt.

Cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Fed Powell được truyền thông đặc biệt chú ý, khi căng thẳng giữa chính phủ Mỹ và Fed tăng nhiệt trong những tháng qua. Ông Trump liên tục công kích và kêu gọi ông Powell hạ lãi suất nhưng bất thành. Dù từng nhiều lần úp mở khả năng sa thải ông Powell, ông chủ Nhà Trắng ngày 24.7 có thái độ được cho là ôn hòa hơn, nói rằng việc sa thải là bước đi lớn và không cần thiết.

Theo Đài CNBC, giới quan sát nhận định ông Trump có thể đang tìm những bất cập trong dự án cải tạo trụ sở Fed để cách chức ông Powell. Fed đang giữ lãi suất tham chiếu ở mức 4,25 - 4,5%. Thị trường tài chính tin rằng Fed sẽ giữ mức lãi suất này tại cuộc họp vào tuần tới, nhưng có thể cắt giảm vào tháng 9 và giảm thêm một đợt nữa vào cuối năm.