Tổng thống Trump đang cân nhắc kiện Chủ tịch Fed

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 12.8 cho hay: "Ông Trump đang cân nhắc việc kiện tụng và tôi sẽ không nói thêm gì về vấn đề này nữa. Tôi sẽ để tổng thống tự mình làm điều đó".

Chủ tịch Fed Jerome Powell (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump xem tài liệu về chi phí xây dựng tòa nhà Fed tại Washington ngày 24.7.2025 ẢNH: AFP

Cùng ngày, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ có hành động pháp lý chống lại Chủ tịch Fed Powell trong một bài viết trên mạng xã hội.

"Thiệt hại mà ông ấy gây ra do hành động quá muộn là không thể đo đếm được. May mắn thay, nền kinh tế đang rất tốt, chúng ta nên sa thải ông Powell và hội đồng quản trị tự mãn. Tuy nhiên, tôi đang cân nhắc việc cho phép một vụ kiện lớn chống lại ông Powell liên quan những thứ ông ấy đã làm trong việc quản lý xây dựng tòa nhà Fed. 3 tỉ USD cho một công trình lẽ ra chỉ tốn 50 triệu USD để sửa chữa. Không ổn chút nào", ABC News dẫn lại bài viết của ông Trump.

Fed đang trong quá trình cải tạo 2 tòa nhà lâu đời. Các quan chức Nhà Trắng mong muốn điều tra quá trình cải tạo này, cho rằng việc giám sát kém và khả năng gian lận khiến chi phí bị đội lên không cần thiết.

Hồi cuối tháng 7, ông Trump đã đến thị sát công trình này và nhắc lại những cáo buộc nhắm vào Chủ tịch Fed.

Theo tài liệu của Fed, chi phí tu sửa ban đầu ước tính 1,9 tỉ USD đã tăng lên 2,4 tỉ USD. Fed giải thích chi phí tăng thêm chủ yếu do lao động và vật liệu đắt hơn cùng các thách thức phát sinh như xử lý amiăng.

Động thái trên diễn ra sau những áp lực liên tục của ông Trump lên lãnh đạo Fed về việc cắt giảm lãi suất. Theo Reuters, các nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sau mức tăng nhẹ của lạm phát vào tháng 7. Fed sẽ có thêm thông tin từ dữ liệu lạm phát và lao động tháng 8 trước cuộc họp ấn định lãi suất tiếp theo.