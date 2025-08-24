Chương trình trấn áp tội phạm gây tranh cãi của Tổng thống Trump

Thêm thành phố "vào tầm ngắm"

Chính quyền Tổng thống Trump mới đây có những động thái tăng cường quyền hạn của Vệ binh Quốc gia trong hoạt động bảo vệ thủ đô Washington D.C trước tình hình tội phạm mà ông cho rằng ngoài tầm kiểm soát. Không dừng lại ở đó, chủ nhân Nhà Trắng còn để ngỏ ý định mở rộng chiến dịch liên bang ra những thành phố khác.

Đài ABC News ngày 23.8 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ký lệnh cho phép khoảng 2.000 Vệ binh Quốc gia tại Washington D.C mang vũ khí phòng thân, được cho là súng ngắn SIG Sauer M17, trái ngược với tuyên bố của Lầu Năm Góc tuần trước. Kể từ khi ông Trump ký lệnh điều vệ binh đến thủ đô ngày 11.8, lực lượng này tập trung hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật đảm bảo trật tự và không được vũ trang.

Lực lượng vệ binh quốc gia tuần tra ở Washington D.C Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump ngày 22.8 nêu khả năng muốn chính phủ liên bang nắm toàn quyền kiểm soát thủ đô, thay vì chỉ kiểm soát lực lượng cảnh sát như hiện nay. Ông cũng gợi ý về việc mở rộng sự can thiệp liên bang để trấn áp tội phạm tại các thành phố khác gồm Chicago (bang Illinois) và New York (bang New York), hay trước đó là San Francisco (bang California) - đều là các thành phố do đảng Dân chủ quản lý. "Chicago là một mớ hỗn độn. Và chúng tôi có lẽ sẽ xử lý chuyện đó tiếp theo. Sau đó chúng tôi sẽ sang giúp New York", ông Trump nói với các phóng viên ngày 22.8.

Các thành phố nói trên đã đưa ra báo cáo chỉ ra tỷ lệ tội phạm thời gian qua đang ở mức thấp, nhưng các số liệu này bị Nhà Trắng bác bỏ, theo Reuters. Thị trưởng Chicago Brandon Johnson phản bác rằng cách tiếp cận từ ông Trump, với việc đưa quân đội đến kiểm soát, là thiếu phối hợp, không cần thiết và không hợp lý.

Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng chiến dịch trấn áp tội phạm tại Washington D.C sẽ là khuôn mẫu cho các thành phố khác. Dù vậy, việc triển khai thực tế sẽ rất khó do chính quyền liên bang bị giới hạn thẩm quyền tại các thành phố và tiểu bang nằm ngoài thủ đô.

Hiệu quả đến đâu?

Chính quyền Mỹ ngày 22.8 thông báo đã bắt hơn 700 người tại Washington D.C trong gần 2 tuần chính phủ triển khai trấn áp tội phạm tại thủ đô. Một quan chức Nhà Trắng cho hay khoảng 40% số vụ bắt giữ liên quan vấn đề nhập cư. Theo Hãng tin AP, cơ quan chức năng đã lập các trạm kiểm soát xung quanh thủ đô, tuần tra và rà soát người dân về tình trạng nhập cư.

Giới quan sát nhận định điều này cho thấy những bước đi mới từ Nhà Trắng trong chính sách quản lý người nhập cư nghiêm ngặt. Tuần trước, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi đã gửi văn bản cho hơn 30 lãnh đạo đảng Dân chủ ở các cấp thành phố và tiểu bang, cảnh báo rằng khu vực họ quản lý có thể bị cắt tài trợ liên bang, hoặc bản thân họ sẽ bị truy tố nếu không hủy bỏ các chính sách bảo vệ người nhập cư trái phép. The Washington Post ngày 23.8 cho hay các quan chức Dân chủ đã phản đối mạnh mẽ, cho rằng động thái đến từ bà Bondi là chưa từng có và gây chia rẽ.

Với tình hình hiện nay tại Washington D.C, Đài NPR hôm qua dẫn lời giới chuyên gia cho rằng việc điều lượng lớn quân đội và đơn vị thực thi pháp luật, với những hoạt động tuần tra ở nhiều góc phố, có thể ngăn chặn tội phạm, song hiệu quả thường ngắn hạn. Thêm vào đó, càng có nhiều cảnh sát thì càng dễ xuất hiện trường hợp cảnh sát đối đầu với người dân, đồng thời có trường hợp ưu tiên bắt giữ để đạt đủ chỉ tiêu số lượng.

Truyền thông cũng không nắm nhiều thông tin về số liệu hơn 700 người bị bắt nêu trên, bao gồm lý do bị bắt hay liệu các quyền cá nhân có bị vi phạm. Ông Tahir Duckett, Giám đốc Trung tâm đổi mới an toàn cộng đồng tại Trường Luật Georgetown (Mỹ), nói rằng: "Một người có thể bị bắt với tội hành hung chỉ vì đến quá gần cảnh sát".

Do vậy, theo các chuyên gia tư pháp hình sự, số liệu về các vụ bắt giữ đến nay rất khó để rút ra bất kỳ kết luận nào về tình hình an toàn công cộng tại Washington D.C.