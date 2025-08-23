Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump 'tức giận' vì Ukraine lại tấn công đường ống dẫn dầu Nga
La Vi
La Vi
23/08/2025 12:46 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông "rất tức giận" về các vụ tấn công bằng thiết bị không người lái (UAV) của Ukraine vào đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga.

Tâm trạng này được Tổng thống Trump thể hiện trong một bức thư gửi Thủ tướng Hungary Viktor Orban, được công bố ngày 22.8, nhằm hồi đáp một thư khiếu nại trước đó của ông Orban.

Thủ tướng Hungary gọi các cuộc tấn công vào đường ống là "hành động rất không thân thiện". Đường ống Druzhba vận chuyển dầu của Nga tới Hungary và Slovakia, hai quốc gia trong EU vẫn mua dầu thô từ Nga thông qua hệ thống này.

Ukraine lại tấn công đường ống dẫn dầu của Nga, ông Trump tức giận - Ảnh 1.

Dòng viết tay phản hồi của Tổng thống Trump

Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine đã xác nhận vào ngày 18.8 rằng họ tấn công trạm bơm dầu Nikolskoye ở tỉnh Tambov của Nga bằng UAV, làm gián đoạn hoạt động. Dòng chảy dầu của Nga tới Hungary và Slovakia đã bị tạm dừng vào ngày hôm đó do vụ tấn công.

Cả Hungary và Slovakia đều bày tỏ sự phẫn nộ về vụ tấn công và kêu gọi phản ứng từ các đối tác quốc tế, trong đó ông Orban viết thư cho ông Trump và Bộ Ngoại giao Slovakia gửi khiếu nại tới Ủy ban châu Âu.

Trong bức thư, ông Orban viết: "Hungary hỗ trợ Ukraine bằng điện và xăng dầu, để đổi lại họ tấn công đường ống cung cấp cho chúng tôi... Một hành động rất không thân thiện!"

Trong một phản hồi viết tay trực tiếp trên thư, ông Trump viết: "Ông Viktor, tôi không thích nghe về điều này - tôi rất tức giận về điều này. Hãy nói với Slovakia rằng ông là người bạn tuyệt vời của tôi".

Bức thư của Slovakia gửi Ủy ban châu Âu (EC) gọi cuộc tấn công của Ukraine vào đường ống là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và kêu gọi EC hành động để đảm bảo an ninh nguồn cung năng lượng.

Ukraine thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự và công nghiệp ở Nga, nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga để làm suy yếu một trong những nguồn thu lớn nhất của Moscow.

Với sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI), hàng trăm triệu người trên thế giới trò chuyện với ChatGPT và các ứng dụng AI khác hằng tuần, trong khi mối lo ngại ngày càng tăng về tác hại nếu sử dụng liên tục trong nhiều giờ.

