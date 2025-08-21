UAV phát nổ ở Ba Lan, Warsaw cáo buộc Nga 'khiêu khích'

Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Warsaw ngày 20.8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cáo buộc Nga khiêu khích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào thời điểm quan trọng, khi các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine đang diễn ra, theo Hãng thông tấn PAP của Ba Lan.

Cảnh sát Ba Lan kiểm tra hiện trường vụ UAV phát nổ tại làng Osiny, miền đông Ba Lan, ngày 20.8.2025 ẢNH: REUTERS

"Nga lại khiêu khích một lần nữa, ngay khi các cuộc đàm phán hòa bình mang lại hy vọng rằng xung đột có cơ hội kết thúc", theo ông Władysław Kosiniak-Kamysz.

Cảnh sát Ba Lan cho biết họ nhận được báo cáo về vụ nổ vào khoảng 2 giờ sáng 20.8 và phát hiện nhiều mảnh vỡ kim loại và nhựa cháy tại hiện trường. Chiếc UAV lao vào một cánh đồng bắp ở làng Osiny thuộc tỉnh Lublin (miền đông Ba Lan), cách biên giới Ukraine 100 km và cách Belarus 90 km, theo ABC News.

Vụ nổ đã làm vỡ cửa sổ một số ngôi nhà gần đó, nhưng không có ai bị thương, theo PAP. Theo điều tra ban đầu, các quan chức cho biết vụ nổ có thể do một phần của động cơ cánh quạt cũ gây ra.

"Tôi đang ngồi trong phòng vào ban đêm, khoảng nửa đêm, thì nghe thấy tiếng nổ lớn. Nó phát nổ lớn đến nỗi cả ngôi nhà rung chuyển", cư dân Pawel Sudowski nói với trang tin tức địa phương Lukow.tv.

Bộ chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan ngày 20.8 viết trên mạng xã hội rằng không có vụ vi phạm không phận Ba Lan nào từ nước láng giềng Ukraine hoặc Belarus được ghi nhận trong đêm trước đó.

Tướng Dariusz Malinowski, Phó tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết vẫn chưa rõ liệu đây có phải là hành vi cố ý vi phạm không phận của Ba Lan hay là sự cố.

Phát biểu trên Kênh truyền hình TVN24, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Stanisław Wziątek cho hay chính quyền Ba Lan nghi ngờ rằng loại UAV liên quan đến vụ việc sáng 20.8 là UAV mồi bẫy Gerbera do Nga sản xuất với động cơ từ Trung Quốc.



Tuy nhiên, Reuters dẫn lời một số chuyên gia một số chuyên gia cho rằng phiên bản UAV Shahed của Nga do Iran phát triển có liên quan vụ việc trên.

Trước vụ việc trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan Paweł Wroński vừa xác nhận rằng nước này sẽ gửi công hàm phản đối ngoại giao tới Nga.

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc trên.