Trung Quốc hứa giải quyết nhu cầu đất hiếm cho Ấn Độ?

Trong chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên sau 3 năm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 18.8 phát biểu rằng Bắc Kinh và New Delhi nên coi nhau là "đối tác và cơ hội" và mang lại cho thế giới "sự chắc chắn và ổn định rất cần thiết".

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại New Delhi ngày 18.8.2025 ẢNH: TÂN HOA XÃ

"Trung Quốc và Ấn Độ nên tìm kiếm con đường đúng đắn là đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, chung sống hòa bình, cùng nhau theo đuổi sự phát triển và đạt được sự hợp tác cùng có lợi... củng cố động lực cải thiện quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ", theo South China Morning Post dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Về phần mình, ông Jaishankar nhấn mạnh Ấn Độ và Trung Quốc phải làm việc cùng nhau dựa trên "sự tôn trọng lẫn nhau, sự nhạy cảm chungvà cùng có lợi", đồng thời cho biết "sự khác biệt không được trở thành tranh chấp hay xung đột cạnh tranh".

Theo The Economic Times, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Jaishankar, phía Trung Quốc đã cam kết sẽ giải quyết 3 mối quan ngại của Ấn Độ, cụ thể là "đất hiếm, phân bón và máy khoan đường hầm".

Hiện vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có đồng ý phê duyệt giấy phép xuất khẩu nhanh hơn hay miễn trừ toàn diện cho Ấn Độ đối với các mặt hàng trên hay không.

Ngoài cuộc gặp với ông Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Vương Nghị còn họp bàn vấn đề biên giới với Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Dova. Tại cuộc họp, ông Dova nhấn mạnh: "Đã có một xu hướng tích cực. Biên giới đã yên tĩnh. Hòa bình và ổn định đã đạt được. Các cam kết song phương của chúng ta đã thực chất hơn". Vị quan chức cho biết: "Môi trường mới được tạo ra đã giúp chúng tôi tiến triển trong nhiều lĩnh vực mà chúng tôi đang thực hiện".

Ông Vương Nghị cũng dự kiến gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 19.8, vài ngày trước khi ông Modi đến Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.