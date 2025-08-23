Cựu Thủ tướng Thaksin trắng án trong phiên tòa xử cáo buộc phỉ báng hoàng gia

Ngày 22.8, tòa án hình sự tại thủ đô Bangkok của Thái Lan mở phiên tòa tuyên án cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra (76 tuổi) về cáo buộc phỉ báng hoàng gia.

Vụ án bắt nguồn từ một cuộc phỏng vấn của ông Thaksin hồi năm 2015 khi ông đang ở nước ngoài. Quân đội trung thành với hoàng gia đã khiếu nại, tố cáo ông Thaksin vi phạm luật chống phỉ báng hoàng gia.

Ông Thaksin cũng đối diện một phiên tòa khác vào tháng 9, khi Tòa án Tối cao ra quyết định liên quan thời gian thụ án của ông trong một vụ việc khác.

Trong một diễn biến khác, tòa án dự kiến ngày 29.8 sẽ ra phán quyết đối với con gái ông Thaksin là bà Paetongtarn Shinawatra (39 tuổi) với cáo buộc vi phạm đạo đức liên quan cuộc điện đàm bị rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Bà Paetongtarn nhậm chức thủ tướng vào tháng 8.2024 nhưng đang bị tạm đình chỉ chức vụ.