‘Loạn thần AI’ vì dùng ChatGPT và các chatbot khác?

Theo tờ The Washington Post ngày 20.8, thông tin về một số người dường như mất liên hệ với thực tại sau khi sử dụng chatbot quá mức đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội trong những tuần gần đây, với nhiều bài đăng gọi đó là “chứng loạn thần do AI”.

Ông Kevin Caridad, một nhà trị liệu tâm lý từng tư vấn cho các công ty phát triển AI trong lĩnh vực sức khỏe hành vi, cho biết AI có thể củng cố những suy nghĩ tiêu cực hoặc gây hại ở những người mắc các chứng rối loạn như OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế), lo âu hoặc loạn thần, từ đó tạo ra một vòng lặp phản hồi làm các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn hoặc khó kiểm soát.

Ông cho rằng AI có lẽ không trực tiếp gây ra các rối loạn tâm thần mới, nhưng có thể đóng vai trò như “bông tuyết làm mất ổn định trận lở tuyết”, đẩy những người vốn có sẵn nguy cơ rối loạn tâm thần vượt qua giới hạn.