Ông Kim Jong-un 'lòng đau nhói', quỳ trước di ảnh quân nhân Triều Tiên tử trận ở Nga

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 22.8 cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trao tặng huân chương cho những quân nhân tham chiến ở Nga, cũng như an ủi người thân của các tử sĩ.

“Các hoạt động chiến đấu của lực lượng tác chiến ở nước ngoài đã chứng minh một cách chắc chắn sức mạnh của quân đội Triều Tiên anh hùng”, ông Kim phát biểu tại buổi lễ ngày 21.8.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un quỳ gối trước di ảnh của những quân nhân Triều Tiên thiệt mạng khi tham chiến tại Nga ẢNH: AFP

Truyền thông Triều Tiên cũng ghi lại hình ảnh ông Kim quỳ gối, gắn huy chương lên di ảnh của những tử sĩ.

“Trái tim tôi đau nhói... Đứng trước gia đình của những người hy sinh, tôi không biết phải diễn tả ra sao sự nuối tiếc và lời xin lỗi của mình khi không bảo vệ được những người con đáng quý”, ông Kim nói.

Ông Kim Jong-un an ủi binh sĩ Triều Tiên ẢNH: AFP

Ông Kim Jong-un an ủi gia đình có quân nhân Triều Tiên thiệt mạng khi tham chiến tại tỉnh Kursk (Nga) ẢNH: AFP

Tại buổi lễ, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã an ủi, động viên gia đình có quân nhân thiệt mạng. Ông ôm và an ủi những đứa trẻ và binh sĩ tham dự. Nhiều gia đình và binh sĩ đã khóc tại buổi lễ. Ông Kim Jong-un cũng được cho là có những khoảnh khắc không kìm được nước mắt.

Giới chức Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã điều 15.000 quân tham chiến trong xung đột Nga - Ukraine, với phần lớn hỗ trợ lực lượng Moscow đẩy lui quân đội Kyiv tại tỉnh Kursk, của Nga. Seoul cho rằng khoảng 600 binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng, theo Reuters.

Ông Kim Jong-un gặp các quan chức quân đội Triều Tiên tại buổi lễ ẢNH: AFP

Nga và Triều Tiên đều đã xác nhận sự quân đội Bình Nhưỡng tham chiến hỗ trợ Moscow, dù không nêu có bao nhiêu binh sĩ được điều động và thương vong cụ thể.

Vào ngày 13.8, KCNA đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Putin ca ngợi “lòng dũng cảm” và “chủ nghĩa anh hùng” của những người lính Triều Tiên trong việc giành lại khu vực Kursk khỏi lực lượng Ukraine.

Ông Kim Jong-un tuyên bố quân đội Triều Tiên 'mạnh nhất thế giới'

Ông Kim bày tỏ "lời cảm ơn chân thành" tới ông Putin và cho biết Bình Nhưỡng sẽ luôn cam kết thực hiện tinh thần của hiệp ước phòng thủ chung mà hai bên đã ký kết vào năm ngoái, cũng như "hoàn toàn ủng hộ mọi biện pháp mà giới lãnh đạo Nga sẽ thực hiện trong tương lai".