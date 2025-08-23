Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Kim Jong-un 'lòng đau nhói', quỳ trước di ảnh quân nhân Triều Tiên tử trận ở Nga

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
23/08/2025 10:50 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã dự buổi lễ tri ân những quân nhân trở về sau khi tham chiến cùng Nga đối đầu Ukraine.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 22.8 cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trao tặng huân chương cho những quân nhân tham chiến ở Nga, cũng như an ủi người thân của các tử sĩ.

“Các hoạt động chiến đấu của lực lượng tác chiến ở nước ngoài đã chứng minh một cách chắc chắn sức mạnh của quân đội Triều Tiên anh hùng”, ông Kim phát biểu tại buổi lễ ngày 21.8.

- Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un quỳ gối trước di ảnh của những quân nhân Triều Tiên thiệt mạng khi tham chiến tại Nga

ẢNH: AFP

Truyền thông Triều Tiên cũng ghi lại hình ảnh ông Kim quỳ gối, gắn huy chương lên di ảnh của những tử sĩ.

“Trái tim tôi đau nhói... Đứng trước gia đình của những người hy sinh, tôi không biết phải diễn tả ra sao sự nuối tiếc và lời xin lỗi của mình khi không bảo vệ được những người con đáng quý”, ông Kim nói.

- Ảnh 2.

Ông Kim Jong-un an ủi binh sĩ Triều Tiên

ẢNH: AFP

- Ảnh 3.

Ông Kim Jong-un an ủi gia đình có quân nhân Triều Tiên thiệt mạng khi tham chiến tại tỉnh Kursk (Nga)

ẢNH: AFP

Tại buổi lễ, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã an ủi, động viên gia đình có quân nhân thiệt mạng. Ông ôm và an ủi những đứa trẻ và binh sĩ tham dự. Nhiều gia đình và binh sĩ đã khóc tại buổi lễ. Ông Kim Jong-un cũng được cho là có những khoảnh khắc không kìm được nước mắt.

Giới chức Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã điều 15.000 quân tham chiến trong xung đột Nga - Ukraine, với phần lớn hỗ trợ lực lượng Moscow đẩy lui quân đội Kyiv tại tỉnh Kursk, của Nga. Seoul cho rằng khoảng 600 binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng, theo Reuters.

- Ảnh 4.

Ông Kim Jong-un gặp các quan chức quân đội Triều Tiên tại buổi lễ

ẢNH: AFP

Nga và Triều Tiên đều đã xác nhận sự quân đội Bình Nhưỡng tham chiến hỗ trợ Moscow, dù không nêu có bao nhiêu binh sĩ được điều động và thương vong cụ thể.

Vào ngày 13.8, KCNA đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Putin ca ngợi “lòng dũng cảm” và “chủ nghĩa anh hùng” của những người lính Triều Tiên trong việc giành lại khu vực Kursk khỏi lực lượng Ukraine.

Ông Kim Jong-un tuyên bố quân đội Triều Tiên 'mạnh nhất thế giới'

Ông Kim bày tỏ "lời cảm ơn chân thành" tới ông Putin và cho biết Bình Nhưỡng sẽ luôn cam kết thực hiện tinh thần của hiệp ước phòng thủ chung mà hai bên đã ký kết vào năm ngoái, cũng như "hoàn toàn ủng hộ mọi biện pháp mà giới lãnh đạo Nga sẽ thực hiện trong tương lai".

Tin liên quan

Triều Tiên ủng hộ mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga

Triều Tiên ủng hộ mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 12.7 cho biết CHDCND Triều Tiên đã tái khẳng định sự ủng hộ dành cho các mục tiêu của Moscow trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tình báo Hàn Quốc ước tính số đạn pháo Triều Tiên đã gửi cho Nga

Khám phá thêm chủ đề

Triều Tiên Kim Jong-un nga UKRAINE Kursk binh sĩ Triều Tiên putin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận