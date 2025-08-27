'Lá bài' của Nhà Trắng với Trung Quốc

Hai đòn bẩy

Đài CNBC ngày 26.8 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp mức thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu nước này hạn chế xuất khẩu nguyên liệu đất hiếm, đe dọa thỏa thuận thương mại mong manh giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Trump phát biểu trước khi ký một sắc lệnh tại Nhà Trắng ngày 25.8 Ảnh: AP

"Họ phải cung cấp đất hiếm cho chúng ta, nếu họ không cung cấp, chúng ta sẽ phải áp thuế 200% hoặc gì đó", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 25.8 (giờ địa phương).

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cho biết phụ tùng máy bay là một đòn bẩy quan trọng của Washington để đối phó sự kiểm soát đất hiếm của Bắc Kinh. "200 chiếc máy bay của họ không thể bay vì chúng ta cố tình không cung cấp linh kiện Boeing, do họ không cung cấp đất hiếm cho chúng ta", ông Trump nêu rõ.

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về sản xuất nam châm đất hiếm, kiểm soát khoảng 90% nguồn cung toàn cầu, đồng thời nắm quyền chi phối tương tự đối với hoạt động tinh luyện các khoáng sản dùng để sản xuất loại đất hiếm này. Vị thế đó mang lại cho Bắc Kinh đòn bẩy đáng kể trong các cuộc đàm phán thương mại với Washington, bởi Mỹ phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu đất hiếm cho lĩnh vực sản xuất quy mô lớn, đặc biệt là ô tô, điện tử và năng lượng tái tạo. Phía Trung Quốc chưa lập tức bình luận về phát biểu trên của ông Trump.

Ông Trump dọa áp thuế 200% đối với Trung Quốc

Tiếp nhận sinh viên

Cũng tại Nhà Trắng ngày 25.8, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp nhận thêm sinh viên Trung Quốc với số lượng nhiều chưa từng thấy. Theo đó, Mỹ sẽ tiếp nhận thêm khoảng 600.000 sinh viên Trung Quốc, nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể. Hiện có khoảng 270.000 sinh viên Trung Quốc du học Mỹ. "Tôi nghe quá nhiều câu chuyện rằng chúng ta sẽ không nhận sinh viên của họ. Chúng ta sắp cho phép sinh viên của họ đến học. 600.000 sinh viên. Đó là điều rất quan trọng. Nhưng chúng ta sẽ hòa hợp với Trung Quốc", ông phát biểu.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hồi tháng 5 hé lộ kế hoạch siết thị thực đối với công dân Trung Quốc, cụ thể là sinh viên đại học trẻ tuổi. "Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ phối hợp với Bộ An ninh nội địa để mạnh tay thu hồi thị thực của sinh viên Trung Quốc", ông cho biết và nói thêm rằng trong đó có các sinh viên theo học trong các lĩnh vực trọng yếu. Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ của ông Trump, Ngoại trưởng Rubio đã thu hồi thị thực của hơn 4.000 sinh viên nước ngoài phạm pháp. Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem cũng muốn hủy 7.000 thị thực của sinh viên nước ngoài tại Đại học Harvard nhưng bị tòa án ngăn chặn.

Liên quan diễn tiến thương mại Mỹ - Trung, Reuters ngày 26.8 dẫn lời một phát ngôn viên chính phủ Mỹ cho hay nhà đàm phán cấp cao Trung Quốc Lý Thành Cương sẽ đến Washington D.C trong tuần này để đàm phán. Ông Lý, trợ lý hàng đầu của Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, sẽ gặp Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và các quan chức cấp cao tại Bộ Tài chính Mỹ, theo các nguồn tin. Về phía Mỹ, Tổng thống Trump ngày 25.8 cho biết ông có thể thăm Trung Quốc trong năm nay "hoặc không lâu sau đó", nhưng chưa nêu chi tiết.

Bình luận về thông tin này, Hoàn Cầu thời báo ngày 26.8 dẫn lời phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết Trung Quốc hy vọng hai nước sẽ "đi theo cùng một hướng và thúc đẩy quan hệ Trung - Mỹ phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững", đồng thời nhấn mạnh rằng ngoại giao nguyên thủ đóng vai trò định hướng chiến lược không thể thay thế trong quan hệ Trung - Mỹ.