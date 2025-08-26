'Quay xe' với hàng Mỹ, Trung Quốc quyết tự chủ chip AI tiên tiến

Theo tờ The Wall Street Journal, NVIDIA đang phải tạm ngưng sản xuất các bộ xử lý đồ họa H20 phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc.

Bắc Kinh "quay xe"

Trước đó, tập đoàn này đã phải tốn nhiều công sức để vận động Nhà Trắng cho phép bán H20 cho Trung Quốc. Washington đã xem việc hạn chế xuất khẩu các chip tiên tiến dùng để phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) là biện pháp quan trọng nhằm cản trở Bắc Kinh đạt bước tiến về AI trong bối cảnh hai bên đang cạnh tranh quyết liệt về công nghệ.

Cambricon đang được Trung Quốc kỳ vọng trở thành đối thủ xứng tầm của NVIDIA ẢNH: TL

Thế nhưng, sau khi Nhà Trắng "cởi trói" cho NVIDIA bán H20 vào thị trường Trung Quốc thì Bắc Kinh đã "quay xe". Cụ thể, chính phủ nước này đã kêu gọi các doanh nghiệp nội địa không mua H20 với lý do loại chip này không những bị giảm hiệu suất theo yêu cầu của chính quyền Mỹ, mà còn ẩn chứa những rủi ro về an ninh cho Trung Quốc khi có thể bị nhà sản xuất truy dấu và ra lệnh ngưng hoạt động từ xa.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho rằng động thái vừa nêu của Bắc Kinh là nhằm hỗ trợ Tập đoàn Huawei và hệ sinh thái AI nội địa Trung Quốc, nhất là khi Huawei gần đây đưa ra nhiều tuyên bố đạt được những bước tiến đáng kể trong việc phát triển các loại chip tiên tiến để phát triển AI. Đến ngày 22.8 vừa qua, tờ South China Morning Post đưa tin công ty khởi nghiệp DeepSeek chuyên về AI vừa đăng một dòng trạng thái trên tài khoản mạng xã hội Wechat tiết lộ mô hình sắp tới của họ được thiết kế để phát triển trên nền tảng chip nội địa của Trung Quốc. Nội dung này lập tức khiến giới phân tích đặt câu hỏi DeepSeek sẽ sử dụng chip của Huawei hay hãng nào khác trong số các hãng: Cambricon, Moore Threads, Hygon và MetaX.

Đầu năm nay, DeepSeek đã khiến cả thế giới quan tâm khi tuyên bố phát triển mô hình chatbot tối ưu hơn ChatGPT của OpenAI (Mỹ) nhưng lại sử dụng tài nguyên chip ít hơn, bằng những loại chip ít tân tiến hơn đối thủ Mỹ. Kể từ đó, DeepSeek trở thành biểu tượng cho sự trỗi dậy của Trung Quốc về AI bất chấp những biện pháp bao vây, trừng phạt từ Mỹ. Tuy nhiên sau đó, một số phân tích đã chỉ ra rằng DeepSeek thực tế không đột phá như công ty này tuyên bố.

Trỗi dậy

Các doanh nghiệp sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc đang đứng trước cơ hội phát triển lớn khi chính phủ nước này yêu cầu các trung tâm máy tính thuộc sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước phải sử dụng ít nhất 50% số chip nội địa để hỗ trợ lĩnh vực bán dẫn nước này. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng không ngừng tuyên bố về những bước ngoặt trong việc tự chủ về chip tiên tiến để phát triển AI.

Điển hình, Huawei hồi đầu năm đã ra mắt hệ thống máy tính CloudMatrix 384 của mình - với 384 bộ xử lý thần kinh Ascend 910C và 192 bộ xử lý trung tâm máy chủ Kunpeng, được đồng bộ để cung cấp băng thông cực cao và độ trễ thấp. Moore Threads, một nhà sản xuất bộ xử lý đồ họa có trụ sở tại Bắc Kinh, là công ty duy nhất cho đến nay công khai tuyên bố rằng chip của họ có thể được sử dụng cho định dạng FP8 - một định dạng tiên tiến để đào tạo AI tốc độ cao nhưng lại giảm mức sử dụng bộ nhớ đến 75%.

Rồi Cambricon, một công ty cũng có trụ sở tại Bắc Kinh, được cho là đã sản xuất hàng loạt chip Siyuan 690 để đào tạo AI từ năm 2024. Đây là doanh nghiệp được nước này kỳ vọng trở thành đối thủ xứng tầm với NVIDIA trong tương lai. Cambricon đang xúc tiến kế hoạch huy động vốn đầu tư lên đến 3,98 tỉ nhân dân tệ (khoảng 560 triệu USD) để phát triển chip AI, thúc đẩy việc tự cung tự cấp công nghệ của Trung Quốc. Khoản đầu tư này dự kiến được sử dụng để chế tạo phần cứng lẫn phần mềm chip phục vụ việc phát triển mô hình ngôn ngữ lớn. Chúng bao gồm 4 chip để đào tạo và suy luận mô hình AI lớn, và một nền tảng phần mềm tương tự như CUDA của NVIDIA.

Động thái huy động vốn trên diễn ra sau khi giá cổ phiếu của Cambricon tăng gần gấp ba lần trong 12 tháng do các nhà đầu tư nội địa đặt niềm tin vào triển vọng phát triển công nghệ AI của công ty này. Mới nhất, tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch hôm qua (25.8) trên sàn chứng khoán Thượng Hải, cổ phiếu của Cambricon đã tăng giá hơn 10% đạt 1.384 nhân dân tệ, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2024. Giờ đây, Cambricon có giá trị vốn hóa hơn 520 tỉ nhân dân tệ (hơn 70 tỉ USD).

