Mỹ đồng ý bán chip AI, Trung Quốc vẫn 'hờ hững'

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép Tập đoàn NVIDIA nối lại việc bán dòng chip AI chủ lực và được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc, Reuters đưa tin. Tuy nhiên, thay vì đón chào nhiệt liệt, chính quyền Bắc Kinh lại có những phản ứng khá bất ngờ.

Sự đảo chiều bất ngờ

Theo Đài CNN, dòng chip nhận được sự chú ý đặc biệt ở đây chính là bộ xử lý đồ họa NVIDIA H20. Sản phẩm này ra mắt năm ngoái và được thiết kế nhằm duy trì sự hiện diện của NVIDIA ở thị trường Trung Quốc sau khi Mỹ cấm xuất khẩu các loại chip có hiệu năng cao.

Gian hàng NVIDIA tại Triển lãm chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc (CISCE) ở Bắc Kinh ngày 16.7 Ảnh: AFP

Đến tháng 7, Tổng thống Trump đã bật đèn xanh cho phép nối lại việc bán dòng chip trên cho Trung Quốc. Sự thay đổi trong chính sách phản ánh việc chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm đã tiếp nhận quan điểm của Tổng giám đốc NVIDIA Jensen Huang rằng Mỹ chỉ có thể duy trì vị thế dẫn đầu nếu các sản phẩm chip đảm bảo được tiêu chuẩn ở tầm toàn cầu. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick khi ấy nói rằng Mỹ sẽ bán chip AI ở số lượng đủ để các nhà phát triển Trung Quốc phụ thuộc vào hệ sinh thái công nghệ của Mỹ.

Thế nhưng, vài tuần sau thông báo từ Nhà Trắng, giới hữu trách Trung Quốc triệu tập đại diện H20 nhằm làm rõ quan ngại về việc chip H20 có thể mang đến mối đe dọa an ninh cho các công ty nước này, theo báo China Daily. Bên cạnh đó, các công ty Trung Quốc được khuyến cáo nên hạn chế sử dụng chip AI của tập đoàn Mỹ do quan ngại về an ninh, theo Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin.

Cụ thể, phía Trung Quốc tỏ ra lo ngại trước các rủi ro an ninh tiềm ẩn được cho đến từ H20, như "theo dõi, định vị" và "tắt từ xa". Đây là những tính năng một số nghị sĩ Mỹ từng yêu cầu phía NVIDIA tích hợp vào chip của họ, nhưng hãng từ chối. Đài CNN dẫn lời một người phát ngôn của NVIDIA khẳng định hãng hoàn toàn không hề tích hợp vào chip tính năng "cửa hậu" có thể cho phép một người tiếp cận hoặc thao túng từ xa.

Tham vọng về chip của Trung Quốc

Thái độ không quá chào đón của giới chức Bắc Kinh trước việc Tổng thống Trump đổi ý và bán chip AI của NVIDIA được cho phần nào phản ánh tham vọng của Trung Quốc trong việc xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn tự chủ. Bên cạnh đó, điều này cũng thể hiện sự tự tin ngày càng lớn hơn của Trung Quốc vào những bước tiến đang đạt được trong lĩnh vực sản xuất chip nội địa, theo phân tích của Đài CNN.

Kể từ khi ông Trump lần đầu áp đặt hạn chế xuất khẩu công nghệ cao đối với Tập đoàn Huawei của Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng, ngành chip của quốc gia Đông Á đã có những bước tiến bộ rõ rệt. Báo China Daily dẫn lời ông Tường Lập Cương, Tổng giám đốc Liên minh Tiêu dùng thông tin (trụ sở Bắc Kinh) kiêm cố vấn cho Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, nhận định nếu muốn đảm bảo nguồn cung chip tương đối ổn định, các công ty nước này chỉ có một lựa chọn là phải phát triển chip nội địa.